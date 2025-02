Delta Airlines nega falhas em treinamento de pilotos de avião que capotou em Toronto A primeira-oficial obteve certificação de piloto de mais alto nível nos Estados Unidos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/02/2025 - 12h17 (Atualizado em 21/02/2025 - 12h45 ) twitter

Delta Bombardier CRJ900 em Toronto: pilotos eram capacitados Reprodução vídeo

Informações que circulam online de que o comandante e a primeira-oficial (copiloto) haviam falhado em eventos de treinamento eram falsas, disse a Delta Airlines ao rebater alegações que questionavam as habilidades dos pilotos a bordo do jato Bombardier CRJ900 que se acidentou em Toronto, no Canadá, quando a aeronave realizou um pouso mal sucedido e ficou de ponta-cabeça.

A companhia aérea revelou informações sobre a tripulação e destacou que o comandante foi contratado pela Mesaba Airlines em outubro de 2007, que se fundiu com a Pinnacle Airlines em 2012 para formar a Endeavor Air, uma subsidiária da Delta que operava o voo para Toronto. Além disso, ele serviu como comandante em serviço ativo e em treinamento de pilotos e capacidades de segurança de voo.

A CBS News soube que a primeira oficial se formou em uma universidade com um programa de aviação credenciado e muito respeitado, e assim pôde começar a trabalhar com menos de 1.500 horas sob um certificado de Piloto de Transporte Aéreo Restrito. Ela ultrapassou a marca de 1.500 horas e obteve seu certificado ATP completo em janeiro de 2023, que é a certificação de piloto de mais alto nível nos EUA, antes de concluir o treinamento em abril passado, e tem voado para a Endeavor desde então.

A Delta diz que a experiência de voo da copiloto “excedeu os requisitos mínimos” definidos pelos regulamentos federais. Ela passou em todos os seus testes de verificação e não houve “nenhum sinal de alerta” sobre suas habilidades de pilotagem, disse uma fonte familiar à CBS News.

‌



“Ambos os membros da tripulação são certificados pela Administração Federal de Aviação para seus cargos”, frisou a aérea.

“Todos esses pilotos treinam para essas condições”, disse o CEO da Delta Air Lines, Ed Bastian, em uma entrevista exclusiva ao “CBS Mornings”.

‌



“Eles voam sob todos os tipos de condições em todos os aeroportos em que avaliamos, então não há nada específico com relação à experiência que eu buscaria.”

As causas do acidente continua sob investigação pelo Canadian Transportation Safety Board, o US National Transportation Safety Board e a Federal Aviation Administration. Na terça-feira, autoridades confirmaram que a caixa-preta da aeronave foi recuperada.

‌



O avião atingiu a pista de pouso ao chegar ao Aeroporto de Toronto por volta das 13h15 CST, de acordo com a Delta. Imagens mostraram a aeronave CRJ-900 pegando fogo ao atingir o pavimento e virando de lado enquanto deslizava pelo campo de aviação, perdendo a cauda e as duas asas ao longo do caminho.

Na quarta-feira, um porta-voz da Delta disse que a companhia aérea está oferecendo US$ 30.000 aos passageiros que estavam a bordo do voo. Um porta-voz da empresa disse que a Delta Care Team está dizendo aos passageiros que “este gesto não tem amarras e não afeta direitos”.

Até quinta-feira, todos os 21 passageiros feridos no acidente receberam alta hospitalar. Todas as 80 pessoas a bordo do voo 4819 — 76 passageiros e quatro tripulantes — sobreviveram ao acidente.

