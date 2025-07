Conheça história do maratonista mais velho do mundo, atropelado aos 114 anos na Índia Apesar dos feitos, recordes nunca foram registrados oficialmente pela falta de documentos que comprovassem sua idade Internacional|Do R7 15/07/2025 - 19h30 (Atualizado em 15/07/2025 - 19h30 ) twitter

Fauja Singh nasceu em uma região rural da Índia sob domínio britânico Reprodução/X

Fauja Singh, conhecido como o maratonista mais velho do mundo, morreu nesta segunda-feira (14) aos 114 anos após ser atropelado por um carro enquanto fazia sua caminhada diária na vila de Beas Pind, no estado de Punjab, na Índia. A informação foi confirmada por seu ex-treinador Harmander Singh. Fauja vivia na Inglaterra desde o início dos anos 2000, mas havia retornado à Índia durante a pandemia.

Singh afirmava ter nascido em 1º de abril de 1911 e ganhou notoriedade internacional em 2011, quando realizou uma série de feitos raros para alguém de sua idade. Em quatro dias, durante competições em Toronto, ele estabeleceu oito recordes mundiais na categoria acima dos 95 anos, em distâncias que iam de 100 a 5.000 metros. Três dias depois, completou a maratona de Toronto, com 42 quilômetros, em 8h 25m 16s.

Apesar do feito, os recordes nunca foram registrados oficialmente. Singh não conseguiu apresentar uma certidão de nascimento para validar sua idade perante autoridades esportivas e o Guinness World Records. À época, o diretor da Ontario Masters Athletics, Doug Smith, que testemunhou a performance, afirmou que o que viu foi legítimo, mas reconheceu a limitação documental. “Eles simplesmente não podem aceitar recordes sem certidão. Isso abre uma caixa de problemas”, disse na época.

Nascido em uma região rural da Índia sob domínio britânico, Singh não teve acesso a documentos formais de nascimento. Começou a andar apenas aos cinco anos e trabalhou desde cedo no campo. A carreira nas corridas começou após os 80 anos, como forma de superar perdas familiares. Em 2000, completou sua primeira maratona em Londres. Desde então, correu em provas em Nova York, Toronto e foi destaque em campanhas publicitárias. Era conhecido como o “Tornado de Turbante”.

Sua última corrida foi em 2012, em um evento de 10 quilômetros em Hong Kong. Depois disso, manteve o hábito diário de caminhar até 16 quilômetros por dia. Singh dizia que o esporte deu novo sentido à sua vida. Em entrevistas, afirmava que correr o ajudava a manter o foco. “As primeiras 20 milhas (32 km) não são difíceis. Quanto às últimas seis (9,6 km), eu corro enquanto converso com Deus”, disse certa vez.

Em 2020, sua trajetória virou livro infantil publicado nos Estados Unidos. Em 2011, ele recebeu um telegrama da Rainha Elizabeth 2ª por seu centésimo aniversário. Em 2016, afirmou não guardar mágoas pelas dúvidas sobre sua idade. “Fiz tudo abertamente, nada em segredo”, disse.

