Conib critica posição do Brasil e diz que governo não condenou agressões do Irã contra Israel Itamaraty declarou que acompanha a situação “com grave preocupação” e pediu mobilização internacional

Irã lançou mais de 200 projéteis em direção a Israel

A Conib (Confederação Israelita do Brasil) criticou neste domingo (14) o posicionamento do Ministério das Relações Exteriores em relação aos ataques do Irã contra Israel . Segundo o grupo, o governo brasileiro optou por não condenar as agressões iranianas em território israelense na noite desse sábado (13). Depois dos ataques, o Itamaraty declarou que acompanha a situação “com grave preocupação” e pediu mobilização internacional para evitar a escalada do conflito no Oriente Médio .

“A posição do governo brasileiro em relação ao ataque do Irã contra Israel é mais uma vez frustrante”, escreveu em nota o presidente da Conib, Claudio Lottenberg, ao afirmar que outros países “se uniram a Israel em condenar e combater o ataque do Irã”. “Já a atual política externa do Brasil optou por se colocar ao lado da teocracia iraniana, desviando novamente de nossa linha diplomática histórica de condenar agressões desse tipo. Lamentável”, completou.

No documento do Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro reafirmou a posição em busca de uma contenção do conflito. Lembrou, ainda, que, desde o início da disputa em curso na Faixa de Gaza, alerta sobre o potencial destrutivo do alastramento das hostilidades à Cisjordânia e para outros países, como Líbano, Síria, Iêmen e, agora, o Irã.

Além do recado à comunidade internacional, o Itamaraty recomendou que não fossem realizadas viagens para a região, exceto em casos essenciais. Para os viajantes que já estão nos países em alerta, a instrução é acompanhar as orientações divulgadas pela embaixada brasileira. “O Itamaraty vem monitorando a situação dos brasileiros na região, em particular em Israel, Palestina e Líbano desde outubro passado.”

Entenda

O Irã lançou um ataque inédito contra Israel entre a noite de sábado (13) e a madrugada de domingo (14) em resposta ao ataque israelense contra o consulado iraniano, no início do mês. Após lançar os mísseis e drones, o Irã sinalizou o fim da ofensiva.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, informou que o Irã lançou mais de 200 projéteis em direção ao território israelense, o que inclui mísseis e drones. Segundo ele, “a vasta maioria” desses artefatos foram interceptados, com apoio de aliados.

