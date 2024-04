Israel bombardeia fábrica de armas do Hezbollah no Líbano, diz porta-voz do exército israelense Segundo Avichay Adraee, trata-se de uma resposta a ataques sofridos; região atingida não faz fronteira entre o Líbano e Israel

Israel bombardeia fábrica de armas do Hezbollah (Reprodução/X @AvichayAdraee)

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), Avichay Adraee, afirmou neste domingo (14) que o exército israelense bombardeou uma fábrica de armas pertencente ao grupo terrorista Hezbollah em resposta aos últimos ataques sofridos. O ataque ocorreu na área de Nabi Sheet, no Líbano, região que não faz fronteira entre Israel e o Líbano.

Segundo Andraee, a invasão ocorreu em “uma importante fábrica de armas” do Hezbollah. “A operação foi realizada em resposta aos lançamentos que violaram as fronteiras do território libanês em direção ao norte do país durante a noite de ontem”, completou.

#عاجل قبل قليل أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على موقع مهم لصناعة الوسائل القتالية تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة النبي شيت في العمق اللبناني.



وقد تم تنفيذ الغارة ردًا على عمليات الإطلاق التي خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال البلاد خلال ساعات الليلة… pic.twitter.com/fDdepPzSv8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 14, 2024

A operação ocorre em meio à crescente tensão no conflito do Oriente Médio com os ataques a mísseis e drones liderados pelo exército do Irã contra Israel .

A Agência Nacional de Notícias (ANN) libanesa confirmou que um prédio em Nabi Sheet foi atingido por projéteis, mas não detalhou se o local se tratava de uma fábrica de armamentos. Não houve relato de vítimas até a publicação desta matéria.

O Líbano é um dos países que está no núcleo de conflitos do Oriente Médio. É no país que surgiu o grupo terrorista libanês Hezbollah, que tem apoiado o Irã e se envolvido diretamente nos confrontos.