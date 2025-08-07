Corpo de homem desaparecido há 28 anos é encontrado mumificado em geleira Alpinista sumiu em 1997, após cair em fenda durante tempestade de neve; descoberta ocorreu na Cordilheira do Himalaia, no Paquistão Internacional|Do R7 07/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h18 ) twitter

Documento de identidade do homem foi encontrado junto ao corpo Divulgação/Omar Khan

Um corpo mumificado, preservado por quase três décadas pelo gelo, foi encontrado na última quinta-feira (31) em uma geleira na região montanhosa de Kohistan, no Paquistão, próximo à fronteira com o Afeganistão.

A descoberta, feita por um pastor local, revelou a identidade de Naseeruddin, um montanhista que desapareceu em junho de 1997, aos 31 anos, enquanto caminhava com o irmão dele em meio a uma tempestade de neve.

O corpo de Naseeruddin foi localizado na geleira Lady Meadows, em Kohistan, um dos braços da majestosa Cordilheira do Himalaia. O responsável pela descoberta foi Omar Khan, segundo a rede britânica BBC.

“O que vi foi inacreditável. O corpo estava intacto. As roupas nem sequer estavam rasgadas”, relatou Khan à rede britânica. Junto ao corpo, foi encontrada uma carteira de identidade que confirmou a identidade do montanhista.

A preservação do corpo se deve às condições extremas de frio da geleira, que mantiveram tanto os restos mortais quanto as roupas de Naseeruddin praticamente intactos.

A descoberta só foi possível devido ao derretimento acelerado da geleira, impulsionado pelas mudanças climáticas, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).

Desaparecimento

Naseeruddin, que era casado e tinha dois filhos, desapareceu em junho de 1997 enquanto se deslocava a cavalo com o irmão, Kathiruddin, na região de Kohistan. De acordo com a BBC, uma discussão familiar teria levado os dois a deixarem a casa onde moravam.

Durante a jornada, Naseeruddin caiu em uma fenda na geleira em meio a uma tempestade de neve, e o irmão conseguiu retornar em segurança. A família de Naseeruddin tentou localizá-lo por anos.

“Nossa família fez o possível para encontrá-lo ao longo dos anos. Nossos tios e primos foram à geleira várias vezes para tentar recuperar seu corpo, mas tiveram que desistir devido à falta de equipamentos necessários na época”, disse Malik Ubaid, sobrinho do montanhista, à AFP.

“A descoberta de seu corpo finalmente nos trouxe algum alívio”, afirmou Ubaid. Na quarta-feira (6), os restos mortais foram enterrados pelos familiares.

O Paquistão abriga mais de 13 mil geleiras, o maior número fora das regiões polares. No entanto, o aumento das temperaturas globais, causado pelas mudanças climáticas, tem acelerado o derretimento dessas geleiras, como a de Lady Meadows, onde o corpo foi encontrado.

