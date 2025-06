Irlandês foi resgatado na mesma montanha onde brasileira morreu na Indonésia; entenda Paul Farrel, de 31 anos, sobreviveu a uma queda de 208 metros no Monte Rinjani, onde Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta Internacional|Do R7 25/06/2025 - 08h42 (Atualizado em 25/06/2025 - 08h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Irlandês foi resgatado na mesma montanha onde brasileira morreu na Indonésia Reprodução/X/@FedSlayer

No ano passado, um turista irlandês, identificado como Paul Farrel, de 31 anos, sobreviveu milagrosamente a uma queda de 208 metros no Monte Rinjani, na Indonésia, onde a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta na terça-feira (24).

Farrel fazia uma trilha arenosa quando escorregou e caiu de um penhasco, em 9 de outubro de 2024, segundo o jornal britânico Daily Mail. Ele sofreu cortes profundos no rosto, braços e pernas, e um machucado no ombro.

Após a queda, o irlandês conseguiu sinal com o celular e ligou para um resort local pedindo ajuda. A polícia foi acionada, e uma equipe de resgate, que já estava na região evacuando o corpo de outro homem que caiu em uma ravina próxima, localizou Farrel abrigado na sombra de uma rocha.

Segundo o Mail, Farrel foi resgatado por voluntários, que usaram uma polia para puxá-lo até um local seguro. O irlandês foi levado mais tarde para um abrigo de emergência. Ele já tinha um quadro estável dois dias depois.

‌



Brasileira morta no mesmo local

Juliana Marins fazia uma caminhada organizada por uma agência de turismo quando se desequilibrou e caiu em uma encosta íngreme do Monte Rinjani, no sábado (21). Testemunhas relataram ouvir gritos de socorro enquanto ela escorregava para uma posição cada vez mais perigosa, próximo a um precipício.

Imagens feitas por turistas mostram Juliana caída abaixo da trilha, inicialmente visível, mas depois em um ponto mais distante e inacessível. Segundo a família, ela estava a 650 metros da encosta.

‌



Juliana foi encontrada morta na terça-feira. A informação foi divulgada por um perfil criado pelos familiares da jovem.

Vulcão na Indonésia onde brasileira foi encontrada morta tem histórico de acidentes e óbitos Reprodução/Record News

Aumento de acidentes

O Monte Rinjani, o segundo maior vulcão da Indonésia, com 3.726 metros de altitude, é um destino turístico popular, especialmente pelo lago da cratera Segara Anak, mas também pela trilha desafiadora, que pode levar de dois a quatro dias para ser concluída.

‌



Dados do governo indonésio, divulgados em março deste ano, revelam que o Parque Nacional do Monte Rinjani registrou 35 acidentes em 2023 e, no ano seguinte, quase o dobro: 60. Nos últimos cinco anos, oito pessoas morreram e 180 ficaram feridas na região.

Um dos casos recentes foi o de Kaifat Rafi Mubarraq, um adolescente indonésio de 16 anos que foi encontrado morto mais de uma semana depois de desaparecer no monte durante uma trilha com amigos, em 29 de setembro de 2024.

Diante do aumento de incidentes, o governo indonésio emitiu, em março, um parecer destacando a necessidade de um “Procedimento Operacional Padrão (POP)” para busca, resgate e evacuação no Parque Nacional do Monte Rinjani.

O objetivo é criar protocolos que garantam a segurança de turistas, empresários do setor de turismo e equipes de resgate, reduzindo os riscos aos visitantes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp