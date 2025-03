Corpo de idosa é encontrado em estado esquelético 14 anos após sua morte Polícia sugere que a mulher era espanhola e morreu pouco tempo depois do falecimento de seu marido, em 2011 Internacional|Do R7 21/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h26 ) twitter

A polícia local busca por parentes da idosa encontrada morta em seu próprio apartamento Reprodução/policialocal.malaga

O corpo de uma mulher foi encontrado em estado avançado de decomposição em um apartamento abandonado em Málaga, na Espanha, na quarta-feira (19). Seu corpo já estava em estado de esqueletização, ou seja, quando os tecidos de um cadáver secam a ponto de o esqueleto ficar exposto. As investigações da polícia apontam que ela teria morrido há cerca de 14 anos, aos 85 anos.

Segundo o jornal Daily Mail, a descoberta foi feita por um invasor que arrombou a fechadura e entrou no apartamento acompanhado de sua filha de 11 anos.

Após encontrarem o corpo, os dois alertaram os vizinhos, que acionaram a polícia local.

A investigação da polícia sugere que a mulher era espanhola e morreu pouco tempo depois do falecimento de seu marido, em 2011. Sua identidade ainda não foi confirmada.

‌



De acordo com o jornal inglês, o prédio onde o corpo foi encontrado tem alta rotatividade de moradores, o que fez com que a morte da vizinha passasse despercebida por anos.

Por que os vizinhos não perceberam o corpo?

O grande questionamento era como o cheiro do corpo em decomposição passou despercebido.

Ao entrarem no apartamento da mulher, foi constatado que as janelas estavam abertas, o que favoreceu a ventilação do ambiente e contribuiu para que o corpo permanecesse em anonimato.

