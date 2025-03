Criança chama a polícia após ter sorvete comido pela mãe: ‘Ela está sendo má’ Menino de quatro anos de Wisconsin, nos EUA, acionou o 911 para denunciar “roubo” de sobremesa Internacional|Do R7 11/03/2025 - 12h19 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h19 ) twitter

Um menino de quatro anos decidiu ligar para a polícia após ter seu sorvete comido pela própria mãe em Mount Pleasant, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, na última terça-feira (4).

O caso chamou tanta atenção que o Departamento de Polícia local decidiu compartilhar a história nas redes sociais. Em uma publicação, o órgão conta que, indignado, o menino acionou o número de emergência e disse aos policiais que a mãe dele “está sendo má e precisa ir para a cadeia”.

A ligação foi obtida e divulgada por uma afiliada da emissora norte-americana CNN. No áudio, o garoto disse várias vezes para que a polícia “venha buscar minha mamãe”.

Enquanto ele insistia, a mãe interrompeu, tomou o telefone e, entre risos, confessou aos policiais: “Eu comi o sorvete dele, então é provavelmente por isso que ele está ligando”.

A situação, que poderia parecer um mal-entendido, levou duas policiais a visitar a casa para verificar se havia algo mais sério por trás da queixa. Ao chegarem, o menino reafirmou a acusação. “Ela comeu meu sorvete e precisa ser presa”, disse.

Depois de uma breve conversa, no entanto, o pequeno reconsiderou e mudou de ideia. “Não quero mais que ela vá para a cadeia, só quero um sorvete”, falou às agentes, segundo a publicação da polícia.

Sensibilizadas pela história, as oficiais decidiram transformar o incidente em um gesto de boa vontade. No dia seguinte, elas retornaram à casa e surpreenderam o menino com duas bolas de sorvete cobertas com granulado azul.