Daniel Noboa é reeleito presidente do Equador Líder derrotou a candidata da oposição Luisa González e vai governar por mais quatro anos Internacional|Do R7 13/04/2025 - 22h59 (Atualizado em 13/04/2025 - 23h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Noboa foi reeleito presidente do Equador Reprodução/X @ danielnoboaok

Daniel Noboa foi reeleito presidente do Equador no segundo turno das eleições no país, que aconteceu neste domingo (13). Segundo informações de agências internacionais, o resultado foi confirmado pela presidente do CNE (Conselho Nacional Eleitoral), Diana Atamaint.

Em coletiva de imprensa, ela afirmou que com 90% dos votos apurados, o resultado é irreversível e ele é considerado eleito.

Noboa derrotou a candidata Luisa González, ligada à esquerda. A oposição, inclusive, declarou que não reconheceria o resultado das eleições de hoje.

Durante a campanha, o presidente reeleito enfatizou que esta próxima gestão estará dedicada a “fortalecer nossas alianças com as nações desenvolvidas do Ocidente, como os Estados Unidos, principalmente para erradicar de vez o problema do narcotráfico do nosso país”.

‌



A votação foi encerrada às 17h, no horário local (19h, no horário de Brasília), deste domingo (13).

Mais de 13,7 milhões de cidadãos habilitados foram convocados para ir às urnas. Deles, 83,7% compareceram aos centros de votação, de acordo com o CNE (Conselho Nacional Eleitoral).

‌



O primeiro turno, realizado no dia 10 de fevereiro, foi um dos mais acirrados da história do país, com Noboa liderando o pleito por apenas 16.746 votos à frente de González.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp