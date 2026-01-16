Delcy Rodríguez está disposta a mudar lei para beneficiar petrolíferas americanas, diz especialista Empresários norte-americanos não querem perder dinheiro novamente com a movimentação de petróleo venezuelano; entenda

Em meio às pressões de investidores norte-americanos por um acesso fácil às indústrias petrolíferas venezuelanas, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou que apresentou uma proposta para reformar o setor petrolífero do país. Segundo ela, as medidas permitiriam que os fluxos de investimentos fossem incorporados em setores que não possuíam infraestrutura.

Em entrevista ao Conexão Record News, o especialista em relações internacionais Vitelio Brustolin explicou que os investimentos ainda estão em processo, porque os empresários norte-americanos já sofreram com as leis venezuelanas em relação aos investimentos no petróleo do país. Devido a isso, segundo o especialista, os investidores estariam esperando por alterações na legislação para enfim poderem agir.

“Delcy Rodríguez está disposta a fazer essa mudança na lei [...] que foi alterada lá em 2006, pelo então presidente Chávez, que nacionalizou os recursos da Venezuela”, argumentou.

Vitelio Brustolin ainda ressaltou que seriam necessários cerca de US$ 100 bilhões em investimentos na infraestrutura da Venezuela para recuperar a produtividade de extrair 3,3 milhões de barris de petróleo por dia, quantidade atingida anteriormente.

