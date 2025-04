Desabamento em obras de metrô engole parte de avenida e danifica prédios na Coreia do Sul Incidente em Gwangmyeong, ao sul de Seul, deixa um trabalhador preso e outro desaparecido Internacional|Do R7 11/04/2025 - 12h37 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h37 ) twitter

Desabamento em obras de metrô engole parte de avenida e danifica prédios na Coreia do Sul Reprodução/X/@koryodynasty

Um túnel de metrô que estava em construção em Gwangmyeong, cidade ao sudoeste de Seul, na Coreia do Sul, desabou nesta sexta-feira (11). Ao menos um trabalhador está preso e outro, desaparecido, segundo a agência de notícias do país Yonhap.

O colapso, registrado às 15h13, no horário local (3h13, em Brasília), engoliu parte de uma avenida e causou danos a prédios comerciais próximos, de acordo com o jornal The Korea Herald.

As obras fazem parte da construção da Linha Sinansan, uma rota de 29,7 quilômetros planejada para conectar Seul a cidades como Gwangmyeong, Ansan e Siheung. A construtora Posco E&C, responsável pelo trabalho, está sob investigação para determinar as causas do colapso.

O local já apresentava sinais de instabilidade desde a madrugada, quando trabalhadores relataram rachaduras em pilares e uma falha no suporte do túnel a 30 metros de profundidade, acompanhada de sons suspeitos, segundo a imprensa local.

Por precaução, o canteiro foi evacuado pela manhã, mas cinco dos 17 trabalhadores que realizavam uma inspeção de segurança no momento do desabamento ficaram inicialmente presos.

Três desses trabalhadores foram encontrados em segurança, mas um operador de escavadeira, que conseguiu contato breve com os socorristas por telefone, continuava preso no subsolo até o início da tarde. O outro funcionário permanece desaparecido.

A presença de um odor de gás, possivelmente de um gasoduto próximo, está dificultando a operação, que, segundo autoridades, pode levar horas. A Korea Gas Safety Corporation foi acionada para cortar o fornecimento de gás na área.

An underground subway construction site in Gwangmyeong, Gyeonggi Province, collapsed, leaving two workers unaccounted for, according to officials from Gwangmyeong Police Station on Friday.https://t.co/JPfGennoId pic.twitter.com/5vrgGhhMxJ — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) April 11, 2025

O desabamento também afetou a infraestrutura da região. Além de engolir um trecho da estrada acima do túnel, o acidente danificou prédios comerciais próximos. Nenhum morador se feriu.

Por medida de segurança, o governo da cidade de Gwangmyeong emitiu uma ordem de evacuação para moradores de prédios de apartamentos próximos, que estão sendo realocados para escolas locais e o ginásio cívico.

“A polícia e os bombeiros estão fazendo o máximo para resgatar os desaparecidos”, disse o prefeito Park Seung-won em uma coletiva de imprensa.

Gwangmyeong, localizada na densamente povoada província de Gyeonggi, é um ponto estratégico na expansão da rede de metrô da região metropolitana de Seul. A Linha Sinansan, com inauguração da primeira fase prevista para dezembro de 2026, é considerada essencial para melhorar a mobilidade urbana na capital sul-coreana e nas cidades vizinhas.

