Descontrolado, homem é atacado por jacarés, tenta agredir policiais e acaba morto Americano estaria sob efeito de drogas e levou tiros após ameaçar agentes com uma tesoura de jardinagem Internacional|Do R7 27/05/2025 - 10h39 (Atualizado em 27/05/2025 - 10h39 )

Timothy Schulz tinha passagens pela polícia por uso de drogas Polk County Sheriff's Office

Um homem de 42 anos foi morto a tiros por policiais na Flórida (EUA), depois de ter sido atacado por um jacaré e, ao sair do lago, tentar agredir agentes com uma tesoura de poda. Timothy Schulz, que tinha histórico de uso de metanfetamina, enfrentou os policiais após sofrer uma mordida do réptil na manhã de segunda-feira (26).

O xerife local, Grady Judd, relatou que, ao ser encontrado no lago, Schulz recusou ajuda de testemunhas que tentaram entregar-lhe um colete salva-vidas. Ele reagiu agressivamente, chegando a rosnar para uma pessoa que tentou se comunicar com ele.

Testemunhas relataram que o homem estava apenas com a cabeça visível fora d’água quando um jacaré mordeu seu braço direito. Apesar da grave lesão, Schulz continuou agitado e saiu do lago carregando uma tesoura de jardinagem. Ele chegou a arremessar um tijolo contra um veículo.

‌



Ao notar a chegada dos policiais, Schulz tentou invadir um carro e, ao ser abordado pelos agentes, avançou contra eles armado com a tesoura. Os policiais ordenaram que ele largasse a ferramenta e utilizaram uma arma de choque, que não surtiu efeito.

‌



O momento mais tenso ocorreu quando Schulz entrou no carro da polícia pela porta do passageiro e tentou retirar uma arma do suporte interno do veículo. Diante da tentativa de tomar o armamento dos policiais, eles dispararam várias vezes contra ele.

‌



Após os tiros, Schulz não resistiu e morreu no local. As autoridades informaram que os policiais envolvidos foram afastados administrativamente enquanto o caso é investigado pelo Ministério Público.

Schulz possuía diversas passagens por crimes relacionados a drogas. Ele havia sido liberado recentemente da cadeia, no dia 20 de maio, após prisão por posse de metanfetamina. Em um dos casos, um agente encontrou uma piteira com resquícios da droga em sua mochila.

O dia trágico de Schulz começou quando um funcionário de uma loja de conveniência relatou ter visto o homem agindo de forma estranha e pedindo para ligar para o filho dele. Os policiais foram ao local, mas não o encontraram.

Quase duas horas depois, ele foi avistado nadando em um lago conhecido por abrigar muitos jacarés, na cidade de Lakeland, ao sul de Orlando. O local proíbe a entrada na água devido ao perigo dos animais. Pouco tempo depois, ele foi morto pelos policiais.

Fotos divulgadas pela polícia mostram a viatura com diversos buracos de bala no para-brisa, evidenciando a intensidade do confronto.

O xerife Judd classificou o caso como inacreditável e ressaltou o efeito da metanfetamina no comportamento de Schulz, que o teria tornado agressivo e fora de controle.

