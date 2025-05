Menina de 1 ano sobrevive a ataque de cascavel nos EUA após receber 30 frascos de antídoto Vítima vomitou, perdeu a consciência, teve dificuldades para respirar e precisou ser entubada, segundo a equipe médica Internacional|Do R7 27/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cara Reed está se recuperando após sofrer duas picadas de cobra Reprodução/GoFundMe

Uma menina de 1 ano sobreviveu por pouco a um ataque de cascavel no quintal de casa, no Arizona, nos Estados Unidos. Cara, como foi identificada pela família, precisou de cerca de 30 frascos de antídoto e foi colocada em um ventilador mecânico após ser mordida duas vezes no pé. Ela segue em recuperação e ainda terá de passar por cirurgias.

O ataque aconteceu no início de maio, na cidade de Florence, enquanto Cara estava no quintal com a mãe, Jacquelyn Reed. A mãe havia se afastado por “dez segundos”, segundo ela, para jogar fora um pedaço de lixo quando ouviu os gritos da filha.

“Vi quatro perfurações na parte superior do pé dela e, por sorte, vi a cobra escondida atrás do tanque de propano”, contou Jacquelyn à emissora Fox.

Jacquelyn dirigiu até o pronto-socorro mais próximo, ligando antes para alertar a equipe médica da gravidade do caso. De lá, Cara foi transferida de helicóptero para o Hospital Infantil de Phoenix, onde recebeu atendimento emergencial.

‌



“O pé dela já estava preto. Fiquei apavorada”, disse a mãe. A menina vomitou, perdeu a consciência, teve dificuldades para respirar e precisou ser entubada, segundo a equipe do hospital.

Os médicos identificaram que as cordas vocais da criança estavam inchadas e quase completamente fechadas. Ela recebeu esteroides e outros tratamentos para evitar uma cirurgia de emergência na garganta.

‌



“Disseram-nos que, se ela não apresentasse melhora em uma hora, seria reentubada com um tubo menor e levada para uma cirurgia de dilatação das cordas vocais”, relatou Delia Reed, tia de Cara, em uma campanha no GoFundMe criada para ajudar nas despesas médicas.

Após alguns dias críticos, a menina começou a apresentar melhora. Conseguiu mexer os dedos dos pés, teve o tubo de respiração removido e recebeu alta hospitalar para continuar a recuperação em casa. Apesar dos avanços, Cara ainda sente dores intensas e tem uma cirurgia marcada para tratar os danos nas cordas vocais.

‌



A mãe descreveu a filha como o “anjo da família” e a “luz” da casa. “Obviamente, espero que possamos recuperar todas as funções dela, que ela possa voltar ao seu estado normal, feliz, fofa e adorável”, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp