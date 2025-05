Menino de 8 anos morre horas após contrair infecção rara que atacou cérebro e medula Mãe alerta para importância da vacinação após filho falecer por doença grave transmitida por contato com não vacinados Internacional|Do R7 30/05/2025 - 09h12 (Atualizado em 30/05/2025 - 09h12 ) twitter

Liam Dahlberg, 8, morreu poucas horas após reclamar de dor de cabeça GoFundMe

Liam Dahlberg, um garoto de 8 anos de Indiana, nos Estados Unidos, morreu em poucas horas após contrair uma infecção bacteriana rara e agressiva chamada Haemophilus influenzae tipo b (Hib), também conhecida como “H. flu”.

A doença avançou rapidamente e atingiu o cérebro e a medula espinhal da criança, que passou a apresentar sintomas graves em questão de horas.

Segundo Ashlee Dahlberg, mãe de Liam, o menino chegou em casa reclamando de dor de cabeça após o colégio, mas só na manhã seguinte a família percebeu que algo estava muito errado. Ao levá-lo ao hospital, um exame de ressonância magnética revelou a presença massiva da bactéria no sistema nervoso central, um quadro que os médicos consideraram irreversível.

Apesar de Liam ter sido vacinado contra o Hib na infância, especialistas explicam que a bactéria pode ser transmitida por pessoas não imunizadas, principalmente crianças, e que a queda nas taxas de vacinação tem aumentado o risco de exposição a essa doença.

O pediatra Dr. Eric Yancy afirmou ao canal de TV WHTR que antes da introdução da vacina em 1985, o Hib causava dezenas de milhares de casos graves e cerca de mil mortes anuais entre crianças menores de cinco anos nos Estados Unidos.

No Brasil, a vacina pentavalente protege contra o Hib além de imunizar a criança contra difteria, tétano, coqueluche e hepatite B. O imunizante é aplicado em três doses, ainda no primeiro ano de vida do bebê, e está disponível na rede pública de saúde.

A infecção se dissemina pelo contato com gotículas respiratórias e pode permanecer adormecida no organismo de indivíduos saudáveis, mas pode também se tornar invasiva e fatal quando o sistema imunológico está fragilizado. No caso de Liam, a rápida evolução da doença resultou em meningite bacteriana, condição que geralmente leva à morte em até 24 horas.

“Eu senti o coraçãozinho dele se apagando”, desabafou, em entrevista ao canal de TV WMAZ, Ashlee, que testemunhou quando o suporte de vida do filho foi desligado.

A mãe agora quer usar sua dor para alertar outras famílias sobre a importância da vacinação completa, destacando que a prevenção é fundamental para evitar tragédias semelhantes.

Embora os casos de Hib tenham diminuído em mais de 99% desde 1991 nos EUA, o recente aumento na hesitação vacinal preocupa profissionais de saúde. Ashlee Dahlberg reforça o apelo para que pais mantenham o calendário vacinal de seus filhos em dia, a fim de proteger vidas e impedir que outras famílias enfrentem perdas irreparáveis como a dela.

