Dupla encontra moedas de ouro avaliadas em R$ 2 milhões em trilha na República Tcheca Caixa de alumínio encontrada por acaso continha 598 moedas, além pulseiras, caixas de charutos e outros itens Internacional|Do R7 22/05/2025 - 14h22 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dupla encontra itens de ouro avaliados em R$ 2 milhões durante trilha na República Tcheca Divulgação/Museu da Boêmia Oriental

Dois homens que faziam uma excursão pelas Montanhas Krkonoše, no nordeste da República Tcheca, encontraram uma caixa de alumínio, parcialmente exposta em uma parede de pedras, com um “tesouro” avaliado em cerca de R$ 2 milhões.

A descoberta inclui 598 moedas de ouro, pesando 3,7 quilos, dez pulseiras de ouro, 17 caixas de charutos, um estojo de pó compacto e um pente. Os excursionistas entregaram imediatamente o material ao Museu da Boêmia Oriental, segundo a rede norte-americana CNN.

“Os achados foram levados ao nosso museu sem agendamento prévio. Só depois disso os arqueólogos começaram a explorar o sítio”, explicou Miroslav Novak, chefe do departamento de arqueologia do museu, em entrevista à CNN.

A origem do tesouro permanece um mistério. A moeda mais recente, datada de 1921, indica que o esconderijo tem menos de um século. “É provável que esteja relacionado ao período turbulento antes da Segunda Guerra Mundial, quando populações tchecas e judaicas deixavam a área de fronteira, ou a 1945, quando alemães saíam da região”, disse Novak.

‌



A ausência de moedas locais, com metade das peças de origem balcânica e a outra metade francesa, alimenta especulações. “Moedas da Europa Central, como as alemãs, estão completamente ausentes”, acrescentou.

O valor metálico das moedas de ouro é estimado em 8 milhões de coroas tchecas, cerca de US$ 360 mil (R$ 2 milhões), segundo Vojtěch Brádle, especialista em moedas do museu. Uma avaliação histórica completa ainda está em andamento, e duas caixas de charutos permanecem fechadas.

‌



A composição do tesouro é considerada incomum. “Normalmente, achados tchecos do século 20 contêm moedas alemãs e tchecoslovacas. Aqui, a maioria das peças tem contramarcas da antiga Iugoslávia, cunhadas nas décadas de 1920 ou 1930”, explicou Brádle.

Achados como esse são raros na região. Novak mencionou que, a cerca de nove quilômetros dali, um tesouro de 2.700 denários de prata do século 12 foi encontrado há dez anos. A área, marcada por fazendas abandonadas devido à saída de moradores no século 20, guarda histórias de períodos conturbados.

‌



Pela lei tcheca, o tesouro agora pertence à administração regional, e os descobridores têm direito a uma recompensa financeira, que varia conforme o valor do metal ou a avaliação histórica. Após análises, os itens serão preservados na coleção de moedas do museu, com uma exposição planejada para este ano.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp