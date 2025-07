Vídeos mostram destruição causada por enchente no Texas; assista Tragédia deixou ao menos 27 mortos, incluindo três meninas que participavam de acampamento, e afetou milhares de pessoas Internacional|Do R7 05/07/2025 - 13h56 (Atualizado em 05/07/2025 - 13h56 ) twitter

Vídeos mostram destruição causada por enchente no Texas Reprodução/X/@Kralyqs/@visegrad24

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os estragos causados pela enchente que devastou a região central do Texas, nos Estados Unidos, na madrugada de sexta-feira (4). Pelo menos 27 pessoas morreram, incluindo três meninas que participavam de um acampamento às margens do Rio Guadalupe.

As imagens mostram casas, árvores e destroços sendo arrastados pela correnteza. Em um vídeo gravado por um drone, é possível ter uma dimensão maior da enchente, que deixou dezenas de residências e carros submersos.

As fortes chuvas, que começaram na noite de quinta-feira (3) e se intensificaram na madrugada de sexta, fizeram o nível do Rio Guadalupe subir de 2,1 metros para 8,8 metros em poucas horas.

O condado de Kerr, onde ficava o acampamento, foi um dos mais afetados. Cerca de 2.700 pessoas ficaram sem energia elétrica, segundo o jornal The New York Times. No condado vizinho de Burnet County, 3.500 pessoas também ficaram sem luz.

‌



Dos 27 mortos confirmados até o momento, 18 são adultos e nove, crianças, de acordo com o gabinete do xerife do condado Kerr.

Good morning. Please keep Texas in your prayers—especially the flood victims, the missing, their families, and the first responders searching for them.



Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have taken 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are… pic.twitter.com/nH5QJz9Mc6 — ꜱǫʏʟᴀʀᴋ (@Kralyqs) July 5, 2025

Drama em acampamento

O acampamento feminino, chamado Camp Mystic, era frequentado por mais de 750 crianças. Cerca de 20 a 25 das meninas ainda estão desaparecidas, segundo estimativas da agência de notícias Reuters e do New York Times.

‌



Três garotas que acampavam no momento da tragédia morreram. Elas foram identificadas como Renee Smajstrla, de 8 anos, Janie Hunt, de 9, e Sarah Marsh, também de 8, de acordo com a imprensa norte-americana.

Da esquerda para a direita: Renee Smajstrla, Janie Hunt e Sarah Marsh Reprodução/Facebook

O acampamento, localizado às margens do Rio Guadalupe, foi completamente destruído, disse Elinor Lester, de 13 anos, uma das campistas resgatadas, à agência de notícias Associated Press (AP).

‌



As cabanas das meninas mais novas, a partir de 8 anos, ficavam próximas ao rio e foram as primeiras a serem inundadas, segundo Lester. Ela, que estava em uma área elevada, relatou à AP que acordou no início da madrugada com trovões e chuva forte.

Algumas das crianças das cabanas mais baixas conseguiram subir até a colina para se abrigar, mas ficaram sem comida, água potável e energia elétrica até a chegada dos socorristas.

As equipes de resgate, compostas por 400 pessoas, 14 helicópteros e 12 drones, evacuaram 237 sobreviventes, incluindo Lester, que foi retirada de helicóptero após atravessar uma ponte com água na altura das pernas.

🇺🇸 Flood disaster in Texas: dozens dead, at least 23 children missing



A devastating flood swept through Central Texas after torrential rains dumped a month’s worth of precipitation in just a few hours. The Guadalupe River rose nearly 8 meters in just 45 minutes, leaving… pic.twitter.com/OTjNigU60e — Visegrád 24 (@visegrad24) July 5, 2025

O vice-governador do Texas, Dan Patrick, pediu que a população faça orações pelas meninas desaparecidas. “Daquelas de se ajoelhar mesmo, para que a gente encontre essas meninas”, disse.

O presidente Donald Trump também se manifestou, publicando na plataforma Truth Social que o governo federal está apoiando as buscas e que ele e Melania estão “rezando por todas as famílias afetadas por esta tragédia”.

Além das meninas, a enchente vitimou Jane Ragsdale, diretora do acampamento Heart O’ Hills, em Hunt, uma comunidade próxima de Kerrville, principal cidade e sede do condado de Kerr.

O Heart O’ Hills não estava em funcionamento no momento da tragédia, e a maioria de seus ocupantes foi resgatada para terrenos elevados, de acordo com o jornal The Washington Post. Outros acampamentos da região, como Camp La Junta e Camp Waldemar, informaram que funcionários e campistas estão em segurança.

