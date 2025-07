Tempestade no Texas: por que as chuvas torrenciais pegaram todos de surpresa Subida súbita do Rio Guadalupe causou enchentes históricas que deixaram 27 mortos e dezenas de desaparecidos Internacional|Do R7, em Brasília 05/07/2025 - 15h40 (Atualizado em 05/07/2025 - 15h40 ) twitter

Serviços meteorológicos podem ter subestimado a força das chuvas no Texas Fala Brasil/Record/Reprodução - 05.07.2025

As chuvas que atingiram o centro do Texas (Estados Unidos) provocaram inundações de proporções catastróficas. Em menos de uma hora, o Rio Guadalupe subiu cerca de 8 metros, arrastando pontes, atingindo áreas residenciais e surpreendendo meteorologistas e autoridades.

Até o momento, 27 pessoas morreram — sendo 18 adultos e 9 crianças — segundo autoridades do Condado de Kerr.

As equipes de resgate seguem em ação para localizar sobreviventes. Segundo o xerife Larry Leitha, cerca de 850 pessoas já foram retiradas de áreas de risco com vida.

“Estamos trabalhando intensamente para encontrar todos os desaparecidos e garantir a segurança de cada um”, declarou em coletiva.

O desastre natural expôs falhas no sistema de previsão e alerta. A inundação ocorreu antes do amanhecer de sexta-feira (4), e o aumento abrupto do nível do rio surpreendeu até os serviços de meteorologia.

“Isso aconteceu em menos de duas horas, sem que houvesse como prever com precisão”, relatou Dalton Rice, administrador municipal de Kerrville.

Interação de diversos fatores

O fenômeno ocorreu por conta da interação de diversos fatores atmosféricos. Um sistema de baixa pressão em movimento lento criou as chamadas training storms — tempestades que se repetem continuamente sobre o mesmo local.

O excesso de umidade tropical, trazido por restos da tempestade Barry, intensificou ainda mais o volume de chuva.

Previsões iniciais apontavam possibilidade de 5 a 12 cm de precipitação, com estimativas mais altas chegando a 13 cm.

No entanto, estações meteorológicas registraram até 45 cm de chuva em algumas áreas, tornando o evento altamente destrutivo.

Às 4h26 da manhã de sexta, um alerta emergencial foi publicado pelo Serviço Meteorológico Nacional, classificando a situação como “ameaça à vida”, com rios, córregos e estradas cedendo em tempo real.

Entre os desaparecidos, estão 27 meninas do Acampamento Mystic, em Hunt, severamente atingido pelas águas.

“Quanto aos demais casos, ainda não temos um número preciso de desaparecidos e não queremos especular neste momento”, explicou Rice.

Por que o alerta falhou

Estimativas subdimensionadas : previsões iniciais previam até 12 cm, mas o volume ultrapassou 40 cm.

: previsões iniciais previam até 12 cm, mas o volume ultrapassou 40 cm. Sistemas complexos em colisão : a combinação de “training storms” com ar úmido tropical formou a tempestade perfeita.

: a combinação de “training storms” com ar úmido tropical formou a tempestade perfeita. Limitado tempo de reação: a velocidade da chuva impediu que alertas mais contundentes fossem emitidos.

