Enchente no Texas: mais de 20 meninas seguem desaparecidas após acampamento ser arrastado Crescente devastação no sul do estado mobiliza centenas de socorristas e helicópteros para localizar as garotas; três mortes foram confirmadas Internacional|Do R7, em Brasília 05/07/2025 - 11h36 (Atualizado em 05/07/2025 - 12h18 )

Da esq. para a dir.; de cima para baixo: Virginia Hollis, Molly Dewitt, Eloise Peck, Lila Bonner, Lainey Landry, Hadley Hanna, Reneé Smajstrla, Greta Toranzo e Kellyanne Lytal Redes sociais/Reprodução

Um desastre inesperado atingiu o Camp Mystic, acampamento cristão feminino na comunidade de Hunt (Kerr County), no Texas (EUA), quando o rio Guadalupe transbordou durante a madrugada de 4 de julho, em razão de chuvas intensas.

Em apenas 45 minutos, o nível subiu mais de 8 metros, provocando enchentes destrutivas em toda a instalação e arrastando o acampamento.

Helicópteros, barcos, drones e centenas de voluntários intensificaram operações de busca por cerca de 20 garotas desaparecidas entre as aproximadamente 750 presentes no local.

As famílias confirmaram a morte de três meninas: Renee Smajstrla, 8 anos; Janie Hunt, 9; e Sarah Marsh, 8.

O saldo da tragédia, no total, é de 27 mortos no condado, segundo autoridades locais — 18 adultos e 9 crianças.

O governador do Texas, Greg Abbott, reforçou que o estado mobilizou todos os recursos e apelou à população para seguir alertas, evitando áreas alagadas até que os riscos se dissipem.

Em relação ao acampamento, o vice‑governador Dan Patrick ressaltou que muitas meninas podem estar ilhadas em árvores ou áreas sem comunicação, enfatizando que os contatos com familiares não significam necessariamente que estão desaparecidas.

Nas redes sociais, avisos de pelo menos nove meninas estão sendo divulgados: Virginia Hollis, Molly Dewitt, Eloise Peck, Lila Bonner, Lainey Landry, Hadley Hanna, Reneé Smajstrla, Greta Toranzo e Kellyanne Lytal.

Enchente relâmpago

Autoridades locais, incluindo o administrador municipal de Kerrville, Dalton Rice, afirmam que a enchente ocorreu “em um período muito curto de tempo” e sem previsão nos sistemas meteorológicos.

Nim Kidd, da Divisão de Gestão de Emergência do Texas, afirmou: “As previsões não previram a quantidade de chuva que vimos.”

Equipes de resgate foram mobilizadas durante a madrugada de sexta-feira (4) e mantêm buscas ininterruptas, inclusive durante a noite, segundo Abbott. Pais aflitos compartilham fotos nas redes sociais, pedindo informações sobre suas filhas.

O Camp Mystic divulgou mensagem informando que, se não houve contato direto, a menina está localizada; ainda assim, relatos indicam falta de energia, internet e o acesso rodoviário permanece interrompido.

