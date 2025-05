Entenda a polêmica do avião presenteado pelo Catar para ser o novo Air Force One de Trump O Boeing 747 pode ser o maior presente estrangeiro já recebido pelo governo dos Estados Unidos Internacional|Do R7 21/05/2025 - 17h09 (Atualizado em 21/05/2025 - 17h09 ) twitter

Boeing 747 do Catar: presente a Trump? Aviationsourcenews

O governo Trump aceitou um Boeing 747 de presente do Catar para ser usado como o novo Air Force One, segundo um comunicado divulgado pelo Pentágono nesta quarta-feira (21). O Departamento de Defesa vai “trabalhar para garantir medidas de segurança adequadas” na aeronave para torná-la segura para o uso pelo presidente, disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.

Ele acrescentou que o avião foi aceito “de acordo com todas as regras e regulamentos federais.” O presidente americano defendeu o presente durante sua viagem recente ao Oriente Médio, como uma maneira de economizar o dinheiro do contribuinte americano.

“Por que nosso exército, e, portanto, nossos contribuintes deveriam ser forçados a pagar milhões de dólares quando eles podem conseguir um avião de graça,” questionou Trump em seu perfil na rede social Truth Social.

Questões éticas

Segundo relatos da imprensa americana, este pode ser o maior presente estrangeiro já recebido pelo governo dos Estados Unidos. De acordo com o jornal The New York Times, o avião será doado para a biblioteca presidencial de Trump quando ele deixar o cargo.

‌



O plano levanta questões éticas substanciais, por causa do alto valor da aeronave luxuosamente equipada e o fato de que Trump planeja usá-la após deixar o cargo. Novo, um Boeing 747-800 comercial custa na faixa de US$ 400 milhões.

O governo americano argumenta que tem um precedente envolvendo o avião porque o ex-presidente Ronald Reagan instalou o Air Force One que usou em seu tempo na Casa Branca como parte do museu de sua biblioteca, mas na época o republicano não utilizava o avião para voar por conta própria.

‌



Segurança

O plano de Trump gerou preocupação entre os membros do Congresso, que temem que o governo pressione a Força Aérea a realizar o trabalho tão rapidamente que medidas de segurança importantes não sejam implementadas no avião, como a instalação de sistemas de defesa contra mísseis ou até sistemas para proteger o avião dos efeitos eletromagnéticos de uma explosão nuclear.

“Qualquer aeronave civil exigirá modificações significativas,” disse Troy Meink, o secretário da Força Aérea, na terça-feira, 21, durante um depoimento ao Senado. O Pentágono não forneceu uma estimativa de quando o novo Air Force One estará pronto, mas Trump deixou claro que deseja usar o novo avião em breve.

‌



“Vamos fazer o necessário para garantir a segurança da aeronave”, disse Meink na audiência do Senado.

Relação com o Catar

O presente também aumentou preocupações sobre a relação entre Catar e Estados Unidos. Democratas no Congresso temem que Doha possa estar tentando influenciar indevidamente o governo americano.

O primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, disse publicamente na segunda-feira (19), pela primeira vez que seu governo havia aprovado a entrega do avião como um presente, rejeitando a ideia de que isso seria uma tentativa de influenciar o presidente americano.

“Não sei por que as pessoas estão pensando”, disse ele. “Somos um país que gostaria de ter uma parceria sólida e uma forte amizade dos EUA. Tudo que fornecemos a qualquer país é fornecido por respeito a essa parceria e é uma relação de mão dupla.”

O novo avião será o terceiro a ser remodelado para uso como Air Force One, substituindo dois aviões utilizados por 35 anos e que tiveram problemas de manutenção. O primeiro dos aviões da Boeing está programado para ser entregue em 2027. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

