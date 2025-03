Entenda o que é hantavírus, doença rara que matou esposa de Gene Hackman O estado do Novo México, onde Betsy e Hackman moravam, teve o maior número de casos desde 1993 Internacional|Do R7 08/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/03/2025 - 02h00 ) twitter

A chefe médica legista, Dra. Heather Jarrell, afirmou que Hackman pode não ter percebido que sua esposa havia falecido Reprodução/Record

Betsy Arakawa, esposa do ator Gene Hackman, faleceu devido à síndrome pulmonar por hantavírus, uma doença rara e grave transmitida por roedores infectados, disseram autoridades na sexta-feira (7). A infecção, que ocorre principalmente pela inalação de partículas virais presentes nas fezes, urina e saliva dos roedores, levou à morte de Arakawa e, dias depois, à de Hackman, que sucumbiu a complicações cardíacas e Alzheimer.

A hantavirose é uma zoonose viral grave, que no Brasil é comumente associada à Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), uma forma agressiva da doença. A transmissão ocorre principalmente pela inalação de aerossóis formados pelas excreções de roedores infectados, mas também pode ocorrer por contato direto com as fezes ou saliva dos animais. A infecção pode evoluir para insuficiência respiratória grave, com sintomas como febre, falta de ar, aceleração do batimento cardíaco e pressão arterial baixa, segundo o Ministério da Saúde.

A doença, embora rara, apresenta grande risco em áreas rurais e está associada ao aumento da população de roedores, que ocorre devido a fatores como desmatamento e expansão urbana para zonas agrícolas. A taxa de letalidade média da hantavirose é de 46,5%, o que torna o diagnóstico precoce e o tratamento imediato fundamentais para a sobrevivência dos infectados.

Em regiões do Brasil como o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a doença é mais prevalente, especialmente em áreas de grande atividade agrícola. A infecção geralmente ocorre de forma sazonal, com maior incidência no período de primavera e verão, quando a interação entre roedores e seres humanos é mais frequente.

‌



Já nos Estados Unidos, a grande maioria dos casos ocorreu em estados do oeste. Entre 1993 e 2022, foram registrados 864 casos no país. O estado do Novo México, onde Betsy e Hackman moravam, teve o maior número de casos no período, com 122, seguido por Colorado, com 119.

A chefe médica legista, Dra. Heather Jarrell, afirmou que Hackman pode não ter percebido que sua esposa havia falecido, devido ao estágio avançado de Alzheimer. “O Sr. Hackman mostrou evidências de doença de Alzheimer significativa e estava em um estado de saúde muito precário”, explicou. “Acredito que, no final, foi a doença cardíaca que resultou em sua morte.” Hackman foi encontrado caído na entrada da casa, enquanto Arakawa, de 65 anos, estava no banheiro, com um frasco de remédios aberto e pílulas espalhadas no balcão.

‌



A investigação recuperou itens pessoais do casal, como uma agenda mensal e dois celulares, mas nenhum indício de crime foi encontrado. O xerife do condado de Santa Fé, Adan Mendoza, anunciou os resultados durante uma coletiva de imprensa ao lado de autoridades estaduais de saúde e do corpo de bombeiros.