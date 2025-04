Escocês descobre peça de Lego no ouvido após 20 anos e recupera audição Homem foi ao médico e chegou a tomar antibióticos porque estava ficando surdo Internacional|Do R7 15/04/2025 - 16h50 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h50 ) twitter

Darren McConachie acredita ter ficado com o Lego dentro do ouvido por 20 anos Reprodução/Linkedin/Darren McConachie

O escocês Darren McConachie, de 30 anos, morador de Glasgow, acreditava estar ficando surdo quando acordou com uma dor intensa no ouvido esquerdo. Após sentir uma forte pressão na lateral da cabeça durante a madrugada, algo se deslocou dentro de seu ouvido: era uma peça de Lego.

McConachie já havia até procurado atendimento médico por conta da perda de audição e foi tratado com antibióticos, acreditando ter uma infecção. Quando a peça de Lego saiu espontaneamente, o escocês ficou atônito e pensou até que era uma parte de seu ouvido externo que havia sido expelida. Mas, ao observar melhor com a lanterna do celular, percebeu que segurava um pequeno bloco rosa coberto de cera. Com o alívio da dor e a audição restabelecida, veio a incredulidade.

Darren relatou que não brincava com Lego desde os quatro ou cinco anos de idade e não tinha lembrança de ter colocado a peça no ouvido. Ele acredita que o objeto tenha permanecido ali por cerca de 20 anos. A perda auditiva só começou a aparecer em sua vida adulta, e ele jamais desconfiou que a causa estivesse relacionada a algo da infância.

Ao retornar ao consultório, a médica ficou em choque ao ver o que havia acontecido. Embora não fosse o primeiro caso de Lego no ouvido, a médica afirmou que jamais soube de alguém que tivesse carregado a peça por tanto tempo. Felizmente, não havia outros objetos alojados, e Darren estava fora de perigo.

Inicialmente, amigos e familiares pensaram que ele estivesse brincando, até que viram a peça com os próprios olhos. Os irmãos, após o susto inicial, fizeram piadas com a situação e chegaram a especular se alguém teria colocado a peça em seu ouvido quando criança. Um dos irmãos, segundo Darren, parecia mais “culpado”, mas nada foi comprovado.

Curiosamente, Darren afirma que sua audição agora está melhor do que nunca e brinca que a peça pode ter ajudado a limpar seus ouvidos. Atualmente, ele trabalha como relações públicas e decidiu compartilhar sua experiência como parte de uma campanha de conscientização sobre a importância da saúde auditiva.

