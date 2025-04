Conta de ministra do Reino Unido em rede social é hackeada para divulgar criptomoeda falsa Hackers invadiram perfil de Lucy Powell, líder da Câmara dos Comuns, para promover moeda digital fraudulenta Internacional|Do R7 15/04/2025 - 12h02 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conta de ministra do Reino Unido em rede social é hackeada para divulgar criptomoeda falsa Reprodução/X/@MarioNawfal

A conta na rede social X de Lucy Powell, ministra e líder da Câmara dos Comuns do Reino Unido, foi invadida nesta terça-feira (15) para promover uma criptomoeda falsa, chamada de “$HCC” e supostamente vinculada ao Parlamento britânico.

Segundo a BBC, os hackers publicaram uma série de postagens, rapidamente excluídas, descrevendo a moeda como “uma criptomoeda impulsionada pela comunidade, trazendo o poder das pessoas para o blockchain”.

“Transparência, participação e confiança”, prometiam as publicações, que continham até o logotipo oficial da Câmara dos Comuns.

As postagens também divulgavam um link que direcionava usuários a um site de investimentos, onde eram incentivados a conectar carteiras digitais para adquirir a moeda fraudulenta, de acordo com o jornal britânico The Independent.

‌



O gabinete de Powell confirmou a invasão e informou que medidas foram tomadas imediatamente para proteger a conta e remover as publicações enganosas. “O Parlamento do Reino Unido leva a segurança cibernética muito a sério e oferece orientações aos usuários, incluindo parlamentares, sobre como gerenciar riscos digitais”, declarou um porta-voz da Câmara dos Comuns, sem detalhar políticas específicas de segurança.

Esse tipo de ataque é comum entre criminosos cibernéticos, que utilizam técnicas como e-mails de phishing ou dados vazados para obter senhas e assumir o controle de contas verificadas. Os fraudadores criam criptomoedas falsas em poucas horas, esperando lucrar com a confiança associada a perfis de alto perfil antes que as autoridades intervenham.

Lucy Powell é ministra e líder da Câmara dos Comuns do Reino Unido Divulgação/Câmara dos Comuns do Reino Unido

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp