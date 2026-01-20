Especialista diz que Conselho de Paz criado por Trump seria ‘uma espécie de pegadinha’ para o Brasil Outro país convidado foi a Ucrânia, mas Zelensky disse ‘não se imaginar trabalhando ao lado da Rússia’

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que foi convidado a participar do Conselho de Paz criado por Donald Trump. Zelensky acrescentou que é muito difícil se imaginar trabalhando ao lado da Rússia em qualquer tipo de conselho. Ao todo, 60 nações receberam um convite para integrar o grupo que será responsável pela segurança e reconstrução da Faixa de Gaza.

O economista e doutor em relações internacionais Igor Lucena diz, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (20), que a Ucrânia teria muito a acrescentar dentro de uma composição de reconstrução da Faixa de Gaza.

Porém, segundo o especialista, a proposta do conselho é uma tentativa do presidente Trump de mostrar resultados práticos e diretos, focado nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

Lucena ressalta que o presidente norte-americano está cobrando US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões, em cotação atual) por cada nação que passar a integrar o conselho. “Seria muito difícil para todos os países”, afirma. Ele ainda pontua as consequências negativas que países como o Brasil poderiam enfrentar.

“E para países como o Brasil seria uma espécie de pegadinha. O Brasil estaria disposto, teria que entrar em uma situação apoiando 100% do que Trump coloca com o risco de abrir novamente as tarifas aqui no nosso país. Nós não teremos muito o que fazer”, enfatiza.

