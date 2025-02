Esposa de cirurgião acusado de crimes sexuais na França sabia dos abusos, afirma cunhado em tribunal Tribunal ouve testemunho que acusa ex-esposa de Joël Le Scouarnec de omissão diante dos abusos cometidos pelo cirurgião Internacional|Do R7 27/02/2025 - 11h06 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h06 ) twitter

Joël Le Scouarnec Reprodução

A esposa de Joël Le Scouarnec, conhecido como o “pior pedófilo da história da França”, sabia dos crimes cometidos pelo marido, mas escolheu se manter em silêncio por interesse financeiro.

A declaração foi feita por Patrick Le Scouarnec, cunhado de Marie-France Le Scouarnec, durante audiência no tribunal de Vannes, nesta quarta-feira (26).

O ex-cirurgião, hoje com 74 anos, enfrenta acusações de estupro e abuso sexual contra 299 vítimas, a maioria menores de idade, entre 1989 e 2014. De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em ao menos 10 hospitais e centros de saúde da França. As idades das vítimas variavam de 1 a 70 anos, sendo que a maioria tinha menos de 15 anos na época dos abusos.

Marie-France foi apontada como uma cúmplice passiva que não tomou medidas para denunciar os crimes do marido. Durante a sessão, Patrick Le Scouarnec afirmou que a ex-cunhada sempre soube dos abusos, mas preferiu se calar. “Ela poderia ter garantido que meu irmão fosse preso, mas não fez nada. Acredito que foi, principalmente, por causa do salário dele”, disse. Segundo ele, o ex-cirurgião recebia cerca de 10 mil euros por mês (aproximadamente R$ 60 mil), o que proporcionava um padrão de vida confortável para a esposa, incluindo atividades como hidroginástica e outras ocupações de lazer.

Marie-France, que se divorciou de Joël em 2023, sempre negou ter conhecimento dos crimes. No entanto, os depoimentos colhidos no tribunal reforçam a suspeita de omissão.

No primeiro dia de audiência, o próprio Joël Le Scouarnec confessou os abusos e reconheceu a gravidade de seus atos. “Cometi atos abomináveis. Sei que essas feridas são irreparáveis e que não posso voltar atrás. Quero assumir a responsabilidade pelas consequências do que fiz”, declarou o réu.

O julgamento segue em andamento, com novos depoimentos sendo ouvidos nos próximos dias.