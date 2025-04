Esquema ousado: como apostadores manipularam loteria do Texas para lucrar milhões Estratégia foi considerada legal, apesar de ser vista como trapaça por algumas pessoas Internacional|Do R7 17/04/2025 - 15h51 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h51 ) twitter

Sorteio da Loteria do Texas que é transmitido ao vivo pela internet Divulgação/Texas Lottery

Um grupo internacional de apostadores profissionais faturou US$ 95 milhões (cerca de R$ 551,4 milhões) na Loteria do Texas, em abril de 2023, utilizando uma estratégia ousada: comprar quase todas as combinações possíveis de jogo por US$ 25,8 milhões (cerca de R$ 149,7 milhões). O esquema, liderado pelo ex-banqueiro Bernard Marantelli e financiado pelo enigmático apostador australiano Zeljko Ranogajec, conhecido como “The Joker” (O Coringa, em português), garantiu ao grupo um lucro de quase US$ 58 milhões (cerca de R$ 336,6 milhões).

A operação foi realizada em três dias intensos, com o grupo usando dezenas de terminais oficiais de impressão de bilhetes, espalhados por locais discretos no Texas. Eles imprimiram bilhetes a um ritmo frenético, cobrindo mais de 99% das 25,8 milhões de combinações possíveis. O dinheiro utilizado foi transferido por meio de contas internacionais, com participação da startup texana Lottery.com, que recebeu comissão pelas vendas.

Quando um dos bilhetes bateu com os números vencedores, o prêmio foi discretamente reivindicado por uma empresa chamada Rook TX. A operação, inicialmente mantida em segredo, foi revelada meses depois, provocando reações indignadas de políticos e autoridades do Texas. O governador Greg Abbott ordenou uma investigação pela política texana e a Comissão da Loteria reconheceu que um funcionário júnior havia autorizado inadvertidamente o acesso aos terminais.

‌



Internamente, executivos da Lottery.com reconheceram que a operação poderia ser vista como trapaça, apesar de tecnicamente estar dentro da legalidade. A jornalista Dawn Nettles, especialista em loterias, suspeitou de irregularidades desde o sorteio e chegou a comprar bilhetes para tentar sabotar o plano. Após confirmar suas suspeitas, processou os vencedores e a startup por fraude contra os cidadãos comuns.

‌



As consequências foram imediatas: o Senado do Texas iniciou audiências para investigar a integridade da loteria e novas regras foram implementadas para limitar o número de bilhetes impressos por terminal, a fim de impedir futuras compras em massa por apostadores profissionais.

‌



Zeljko Ranogajec, o “Joker”, é uma figura lendária no mundo das apostas, famoso por aplicar estratégias matemáticas em diversos mercados, como blackjack, corridas de cavalos e loterias. Seu grupo, o “Punters Club”, já movimentou bilhões em apostas globais. Ele e Marantelli já haviam realizado façanhas similares, como ganhar US$ 63 milhões (cerca de R$ 365,6 milhões) em uma única corrida no Japão.

Marantelli, por sua vez, já havia fundado a ColossusBets no Reino Unido e agora lidera a White Swan Data, empresa que explora oportunidades de apostas usando análise avançada de dados. Ambos operam na surdina, longe dos holofotes, mas com grande impacto financeiro.

Embora o esquema tenha seguido as regras da loteria, muitos políticos e cidadãos argumentam que ele compromete a confiança pública no sistema. Outros estados americanos enfrentam desafios semelhantes com grupos como o Black Swan Capital, que também utiliza métodos matemáticos para vencer loterias em vários estados. Mesmo com restrições sendo adotadas, os profissionais das apostas continuam buscando formas de explorar o sistema.

