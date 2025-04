Sem-teto ganha US$ 1 milhão em raspadinha na Califórnia Homem, que não teve o nome divulgado, ainda não está com o dinheiro Internacional|Do R7 16/04/2025 - 20h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h46 ) twitter

Ganhador, que não teve o nome divulgado, mostra raspadinha premiada Reprodução/Instagram/thrifty.beaches

Um homem sem-teto que vive pelas ruas de San Luis Obispo, na Califórnia (EUA), ganhou um prêmio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,8 milhões) em uma raspadinha da loteria estadual. O bilhete vencedor foi adquirido no mercadinho Sandy’s Deli-Liquor, que divulgou a notícia com entusiasmo nas redes sociais. O prêmio foi obtido com um bilhete da raspadinha “Triple Red 777”, cuja chance de vitória é de uma em mais de dois milhões.

O gerente da loja, Wilson Samaan, contou que o homem comprou dois bilhetes da raspadinha no dia 6 de abril, gastando US$ 25. Na mesma noite, ele ganhou US$ 200 com um dos bilhetes e retirou o dinheiro no caixa. No dia seguinte, voltou à loja para verificar o segundo bilhete e, surpreso, pediu a Samaan que confirmasse o valor.

Inicialmente, o ganhador acreditou que havia conquistado um prêmio de US$ 100 mil, mas Samaan o alertou que havia mais um zero: o valor total era de US$ 1 milhão. Empolgado com a vitória, o gerente comemorou e se emocionou, dizendo que estava mais feliz do que o próprio vencedor, por saber o quanto aquilo mudaria sua vida.

A identidade do ganhador não foi divulgada oficialmente, pois o processo de verificação pela Loteria da Califórnia ainda está em andamento. Segundo representantes do órgão, a confirmação e liberação do prêmio pode levar entre seis a oito semanas, período necessário para análise e validação de segurança.

Comovido pela situação do homem, Samaan está auxiliando no processo de comprovação do prêmio, fornecendo fotos, vídeos e até se oferecendo para levá-lo de carro até o escritório mais próximo da loteria, em uma outra cidade, evitando o risco de extravio ao enviar o bilhete pelo correio, já que o ganhador não possui automóvel.

O caso rapidamente atraiu a atenção da comunidade local. O bilhete premiado foi colocado em exibição atrás do balcão da loja, e diversos curiosos têm passado por lá para ver e fotografar o símbolo do que muitos consideram um milagre da sorte.

A notícia do prêmio também foi compartilhada pelo proprietário de outra loja local, Thrifty Beaches. Em uma postagem no Instagram, Adam Kemp gravou um vídeo com o ganhador, que segurava uma cópia do bilhete vencedor e dizia: “Eu só quero sair das ruas.” Kemp destacou que o homem e sua esposa eram moradores de rua há bastante tempo e sempre foram gentis com ele.

