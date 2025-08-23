Estudo revela que doenças ajudaram a exterminar exército de Napoleão Bonaparte Cientistas encontraram indícios de febre paratifoide em esqueletos enterrados em uma vala comum na Lituânia Internacional|Do R7 23/08/2025 - 16h07 (Atualizado em 23/08/2025 - 16h08 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Estudo do Instituto Pasteur revela que doenças contribuíram para a diminuição do exército de Napoleão em 1812.

Pesquisadores encontraram indícios de febre paratifoide e febre recorrente em esqueletos de soldados na Lituânia.

Metade dos 600 mil soldados pode ter morrido por doenças, além do frio e da fome.

Sintomas mencionados em registros da época podem ter sido causados por múltiplas doenças, não apenas tifo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Napoleão Bonaparte foi um estadista e líder militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa WikiImages/Pixabay

Pesquisadores do Instituto Pasteur, em Paris, apontam que o exército de Napoleão Bonaparte pode ter sido dizimado não apenas pelo frio e pela fome durante a retirada da Rússia em 1812. Parte significativa dos soldados também teria morrido em decorrência de doenças causadas por bactérias, segundo estudo divulgado na plataforma científica bioRxiv, ainda não revisado por pares.

Historiadores estimam que pelo menos metade dos 600 mil soldados enviados à campanha morreu no percurso, vítima de temperaturas extremamente baixas, escassez de alimentos e enfermidades. Agora, análises genéticas de restos mortais de combatentes reforçam que as doenças tiveram papel determinante.

Os cientistas encontraram indícios de febre paratifoide e febre recorrente em esqueletos de soldados enterrados em uma vala comum em Vilnius, na Lituânia, descoberta em 2001. Dos dentes de 13 combatentes, foram recuperados fragmentos de DNA que confirmam a presença dos patógenos. “Apesar de não ser necessariamente fatal, a febre recorrente devido aos piolhos pode enfraquecer significativamente um indivíduo já exausto”, afirmam os pesquisadores.

A febre paratifoide é causada pela bactéria Salmonella enterica sorotipo Paratyphi C, transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes humanas. Quatro soldados analisados apresentaram entre 30 e 970 fragmentos únicos compatíveis com essa bactéria. Já a febre recorrente é provocada pela bactéria Borrelia recurrentis, transmitida por carrapatos e piolhos. Um dos soldados examinados tinha 4.060 fragmentos únicos desse microrganismo, enquanto outro apresentou 320 fragmentos, sendo 18 confirmados.

Registros médicos da época descrevem que os homens sofriam febre, diarreia, dores de cabeça e lesões de pele. Na ocasião, os sintomas foram atribuídos ao tifo, mas a pesquisa mostra que outras doenças circulavam entre as tropas. Os cientistas destacam que, embora os achados confirmem apenas uma parte dos casos, é possível que muitos outros soldados também tenham sido infectados.

