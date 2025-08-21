Trump faz nova publicação sobre guerra entre Rússia e Ucrânia com críticas a Biden Presidente americano tenta organizar uma reunião trilateral junto com Putin e Zelensky Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 21/08/2025 - 11h26 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump critica Joe Biden por sua abordagem na guerra entre Rússia e Ucrânia.

Trump compara a guerra a um esporte, enfatizando a necessidade de atacar para vencer.

Ele tentou organizar uma reunião trilateral com Putin e Zelensky para discutir o fim do conflito.

Recentemente, Trump se reuniu com Zelensky e líderes europeus na Casa Branca para tratar do assunto. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Trump busca intermediar o fim do conflito entre Ucrânia e Rússia Daniel Torok/Casa Branca - 18.08.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou nesta quinta-feira (21) ser “muito difícil, se não impossível, vencer uma guerra sem atacar um país de invasores”.

Ele comparou o conflito a uma partida esportiva: “É como um grande time no esporte que tem uma defesa fantástica, mas não tem permissão para jogar no ataque. Não há chance de ganhar!”.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump relacionou sua fala ao confronto entre Rússia e Ucrânia. “O desonesto e grosseiramente incompetente Joe Biden não deixaria a Ucrânia LUTAR DE VOLTA, apenas DEFENDER. Como isso funcionou?”, questionou.

O republicano reiterou que o conflito não teria ocorrido se estivesse no cargo à época. “Temos interessantes pela frente!!!”, concluiu.

‌



Encontro trilateral

Trump afirmou nesta segunda-feira (18) ter ligado para o líder russo, Vladimir Putin, a fim de organizar uma reunião trilateral com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para discutir o fim da guerra.

Segundo ele, ainda não há data definida.

‌



“Liguei para o presidente Putin e comecei a combinar uma reunião, em local a ser definido, entre o presidente Putin e o presidente Zelensky. Após essa reunião, teremos uma reunião trilateral, que seria composta pelos dois presidentes, além de mim”, declarou o presidente americano.

Também na segunda-feira, Trump recebeu Zelensky e líderes europeus na Casa Branca para debater a guerra entre Rússia e Ucrânia.

‌



Participaram do encontro o presidente da França, Emmanuel Macron; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

PERGUNTAS E RESPOSTAS Qual foi a declaração de Donald Trump sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia? Donald Trump afirmou que é "muito difícil, se não impossível, vencer uma guerra sem atacar um país de invasores". Ele comparou a situação a uma partida esportiva, onde um time com uma defesa forte, mas sem permissão para atacar, não teria chance de ganhar. O que Trump disse sobre Joe Biden em relação à guerra? Trump criticou Joe Biden, chamando-o de "desonesto e grosseiramente incompetente", e questionou como a Ucrânia poderia lutar se apenas se defendesse. Ele afirmou que a guerra não teria ocorrido se ele ainda fosse presidente. Qual foi a proposta de Trump para resolver o conflito? Trump mencionou que ligou para o líder russo, Vladimir Putin, para organizar uma reunião trilateral entre ele, Putin e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para discutir o fim da guerra. No entanto, ainda não há data definida para o encontro. Quem participou da reunião que Trump teve na Casa Branca? Na reunião, Trump recebeu Zelensky e líderes europeus, incluindo Emmanuel Macron (França), Alexander Stubb (Finlândia), Giorgia Meloni (Itália), Keir Starmer (Reino Unido), Friedrich Merz (Alemanha), Ursula von der Leyen (Comissão Europeia) e Mark Rutte (OTAN).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp