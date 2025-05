EUA investigam caso de impostor que se passou por chefe de gabinete de Trump Casa Branca suspeita que o celular pessoal de Susie Wiles tenha sido hackeado Internacional|Do R7 31/05/2025 - 16h21 (Atualizado em 31/05/2025 - 16h21 ) twitter

Susie Wiles foi gerente da campanha presidencial de Trump em 2024 Reprodução/X - @SusieWiles

Autoridades dos Estados Unidos abriram uma investigação para identificar quem se passou por Susie Wiles, chefe de gabinete do presidente Donald Trump. Segundo o Wall Street Journal, senadores, governadores, CEOs e outras figuras influentes receberam ligações e mensagens de texto de alguém que fingia ser Wiles.

A chefe de gabinete é uma das principais conselheiras de Trump e tem contato direto com parlamentares republicanos e líderes políticos do país. De acordo com a CNN, a Casa Branca suspeita que o celular pessoal de Wiles e sua lista de contatos tenham sido hackeados. A avaliação é que o impostor usou essas informações para se comunicar com pessoas de alto escalão.

“Muitas das pessoas que receberam as mensagens desconfiaram que não se tratava de Wiles”, disse um aliado de Trump à CNN.

A investigação começou dias após um alerta do FBI sobre o uso de vozes geradas por inteligência artificial para imitar autoridades ligadas ao governo Trump. Segundo o órgão, essa técnica tem sido usada para invadir contas online e pode colocar outros funcionários em risco.

“A Casa Branca leva a segurança cibernética de seus funcionários muito a sério, e o caso continua sob apuração”, afirmou o mesmo funcionário do governo sob reserva à CNN.

Wiles é a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de gabinete de Trump. Com longa atuação na política da Flórida, foi gerente da campanha presidencial em 2024 e segue como uma das figuras mais influentes ao redor do presidente. Ao assumir a função, impôs regras para limitar o acesso ao Salão Oval, numa tentativa de controlar as influências externas sobre Trump.

Antes de integrar a campanha presidencial, Wiles também foi uma das principais conselheiras do governador republciano da Flórida, Ron DeSantis. Ela deixou o círculo próximo do republicano em 2019, após um período de desentendimentos.

