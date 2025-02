Gripe, roubos e prateleiras vazias; entenda a crise dos ovos nos EUA Valor dos ovos no país aumentou 47% em relação ao ano passado Internacional|Do R7 08/02/2025 - 16h00 (Atualizado em 08/02/2025 - 16h01 ) twitter

Nas redes sociais, usuários divulgaram vídeos onde o preço dos ovos chega a US$ 9,79 (cerca de R$ 57) Reprodução/Record

Os inúmeros casos de gripe aviária (H5N1) que atingem os Estados Unidos tem impulsionado uma alta significativa no preço dos ovos, afetando tanto a produção quanto o abastecimento das gôndolas.

Segundo acompanhamento do portal Trading Economics, em média uma dúzia de ovos nos EUA está custando US$ 7,09 (cerca de R$ 40,80, na conversão atual). O valor está bem acima da média encerrada em 2024, quando uma dúzia de ovos custava cerca de US$ 4,80 (R$ 27,62).

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) detalha que, em Nova York, o preço médio de uma dúzia de ovos brancos está em US$ 7,95 (R$ 45,75) e, na Califórnia, chega a US$ 9,11 (R$ 52,42).

O vírus, principal motivador da crise, já dizimou 123 milhões de galinhas, perus e outras aves em 49 estados dos EUA desde o início dos surtos, em 2022.

Só em dezembro do ano passado, cerca de 13 milhões de aves morreram devido à doença, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês).

Segundo a Reuters, os preços são ainda mais difíceis de suportar na Califórnia, onde há regras que proíbem os agricultores de criar galinhas em gaiolas.

Reflexos da crise

Inspirados pela escassez de papel higiênico durante a pandemia de covid-19, muitos norte-americanos estão comprando quantidades excessivas de ovos, resultando em prateleiras vazias.

Nas redes sociais, usuários divulgaram vídeos onde o preço dos ovos chega a US$ 9,79 (cerca de R$ 57), para uma dúzia do tipo branco, e US$ 13,99 (cerca de R$ 80), para 18 ovos orgânicos.

Por conta dos preços inflados, a rede de restaurantes Waffle House anunciou, na última quarta-feira (5), que vai cobrar uma taxa extra de 50 centavos de dólar por cada ovo nos pratos, diante do aumento do custo com o alimento.

Outro caso que alimentou o teor crítico da situação foi o roubo de 100 mil ovos de um trailer no estado Pensilvânia, nos Estados Unidos. A carga vale US$ 40 mil (cerca de R$ 230 mil), segundo a polícia local.

Os preços devem voltar ao normal?

Os preços dos ovos nos Estados Unidos continuarão instáveis até que os produtores consigam fortalecer a imunidade das aves e recuperar a produção.

No entanto, esse processo se torna complicado e caro pela persistência do surto de gripe aviária.

Desde outubro, quando a última onda de surtos começou, a gripe aviária se espalhou por 10 estados — incluindo Arizona, Califórnia, Indiana, Iowa, Missouri, Carolina do Norte, Ohio, Oregon, Utah e Washington — afetando mais de 41 milhões de galinhas poedeiras.

De acordo com o USDA, a população total de galinhas poedeiras nos EUA é de cerca de 303,4 milhões, o que significa que, em apenas quatro meses, os produtores perderam aproximadamente 13,5% dessa população.