Ex-chefe de polícia que cumpria pena escapa de prisão usando disfarce policial nos EUA Grant Hardin, condenado por assassinato e estupro, fugiu de unidade prisional utilizando uniforme improvisado Internacional|Do R7 26/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grant Hardin, condenado por assassinato e estupro, fugiu de unidade prisional utilizando uniforme improvisado Divulgação/Departamento de Correções do Arkansas

Um ex-chefe de polícia que cumpria pena por assassinato e estupro em Arkansas, nos Estados Unidos, escapou de uma prisão neste domingo (25) utilizando um uniforme parecido com o dos agentes penais.

O Gabinete do Xerife do Condado de Stone disse à rede CBS News que Grant Hardin, que atuou como chefe de polícia da pequena cidade de Gateway, foi visto deixando a prisão com o uniforme dos funcionários do Departamento de Correções do Arkansas.

Segundo a agência de notícias Associated Press, Hardin cumpre uma pena de 30 anos por homicídio em primeiro grau. Ele se declarou culpado em outubro de 2017 pela morte de James Appleton, de 59 anos, que trabalhava no departamento de águas de Gateway.

O ex-policial também cumpre uma sentença de 50 anos de prisão por duas acusações de estupro contra uma professora do ensino fundamental em Rogers, ao norte de Fayetteville, em 1997.

‌



De acordo com a CBS, amostras de DNA coletadas das roupas da vítima em 2003 permitiram a emissão de um mandado de prisão preventiva, já que o prazo de prescrição do crime estava próximo de expirar. A correspondência de DNA só foi confirmada após a prisão de Hardin pelo assassinato de Appleton.

Hardin fugiu da Unidade Centro-Norte, em Calico Rock, por volta das 15h40, no horário local (17h40, em Brasília), segundo o Departamento de Correções do Arkansas.

‌



As autoridades correcionais afirmaram que estão colaborando com agências policiais locais, estaduais e federais para localizar o homem. “Qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro do detento deve entrar em contato com a polícia local imediatamente”, disse o Departamento de Correções em uma postagem nas redes sociais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp