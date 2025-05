Ex-modelo revela estar em situação de rua no Reino Unido após crise financeira Louise Glover, que já viveu na mansão de Hugh Hefner, mora em barraca e busca doações para comprar barco e recomeçar Internacional|Do R7 14/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 15h04 ) twitter

Louise Glover afirmou que recebe críticas por manter boa aparência apesar de não ter onde morar GoFundMe - Instagram/louiseglover

A ex-modelo britânica Louise Glover, de 42 anos, revelou estar em situação de rua e morando em uma barraca de acampar ou em seu carro, após perder a casa que alugava em Windsor, na Inglaterra. Glover, que foi a primeira britânica a estampar a capa da revista Playboy, nos Estados Unidos, tenta agora arrecadar fundos para comprar um barco onde possa viver de forma segura e estável.

A ex-modelo viveu dias de luxo nos anos 2000, quando morava gratuitamente na mansão de Hugh Hefner, em Los Angeles, convivendo com celebridades como Leonardo DiCaprio e Rihanna. No auge da carreira, ganhava milhares de dólares por sessão fotográfica. No entanto, uma série de dificuldades a levou à atual condição.

O declínio começou após uma infecção grave por septicemia aos 27 anos, contraída após uma cirurgia de implante mamário, que a deixou hospitalizada por cinco semanas. O episódio a fez mudar de vida, trocando festas por uma rotina fitness. Ela se tornou personal trainer, conquistou prêmios de fisiculturismo e trabalhou com grandes marcas como a Nike.

‌



Nos últimos anos, porém, o mercado de trabalho autônomo esfriou, especialmente com a alta do custo de vida no Reino Unido. Ao mesmo tempo, seu aluguel aumentou muito, inviabilizando sua permanência no imóvel. Louise afirma que tentou buscar ajuda, mas não se enquadrou em programas assistenciais por não ter filhos ou receber benefícios.

‌



Ela agora vive alternando noites em seu carro, barraca, casas de conhecidos ou acomodações temporárias, quando consegue pagar. Sofre com ansiedade, enxaquecas e efeitos da instabilidade constante. “Sinto como se estivesse invisível, mas ainda tenho esperança”, declarou à imprensa britânica.

‌



Para tentar se reerguer, Glover criou uma campanha no GoFundMe com a meta de £9.000 (cerca de R$ 67 mil) para comprar uma pequena embarcação habitável. Até o momento, arrecadou mais de £3.000 (cerca de R$ 22 mil). Segundo ela, o barco seria uma alternativa acessível de moradia com segurança e dignidade.

A ex-modelo relata ainda que enfrenta julgamentos por manter aparência cuidada, o que para muitos contradiz o estereótipo da pessoa em situação de rua. “Existem níveis diferentes de viver sem um lar. O público precisa entender e parar de julgar pela aparência”, afirmou em seu apelo.

Em sua trajetória, Glover também atuou como voluntária em causas sociais e afirma sempre ter ajudado outras pessoas. Agora, ela diz que precisa de apoio para reconstruir sua vida: “Não quero apenas sobreviver, quero viver novamente”, concluiu.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5