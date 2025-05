Vício em celular leva gamer japonês a desenvolver síndrome da cabeça caída Caso raro chama atenção para riscos posturais ligados ao uso prolongado de dispositivos móveis Internacional|Do R7 14/05/2025 - 14h49 (Atualizado em 14/05/2025 - 14h49 ) twitter

Imagem mostra uma protuberância surgindo no pescoço de jovem japonês JOS Case Reports

Um jovem japonês de 25 anos foi diagnosticado com a chamada síndrome da cabeça caída, após anos passando longos períodos curvado jogando com o celular. Segundo relato publicado na revista JOS Case Reports, o paciente apresentou deformações graves na coluna cervical, tornando-se incapaz de levantar a cabeça.

A condição, apesar de geralmente associada a doenças neuromusculares, foi provocada nesse caso por má postura crônica.

Os médicos revelaram que o paciente buscou ajuda após seis meses de dor intensa no pescoço e dificuldades para engolir. Além da limitação física, o jovem sofreu perda significativa de peso. Imagens mostram uma protuberância no pescoço decorrente de vértebras extremamente estendidas, além de tecido cicatricial na espinha cervical, resultado de anos na mesma posição.

‌



O histórico do paciente inclui isolamento social desde a adolescência, desencadeado por episódios graves de bullying. Ele abandonou a escola e permaneceu recluso por anos, passando horas seguidas com o pescoço inclinado sobre o celular. Os médicos destacaram esse comportamento como fator determinante para a degeneração progressiva de sua musculatura cervical.

‌



O tratamento inicial consistiu no uso de colares cervicais para tentar estabilizar o pescoço. No entanto, o paciente relatou dormência e desconforto com o uso prolongado dos dispositivos, levando os médicos a optarem por cirurgia. O procedimento incluiu a remoção de vértebras danificadas e a inserção de hastes e parafusos metálicos para reposicionar a coluna.

‌



Seis meses após a operação, o paciente foi capaz de sustentar novamente a cabeça, com melhora completa das dificuldades para engolir. Um ano após a cirurgia, não houve retorno dos sintomas. Os médicos classificaram o tratamento como bem-sucedido, embora ressaltando que parte do quadro pode ter origem em distúrbios do desenvolvimento ainda não identificados.

A equipe médica alertou para os perigos crescentes do uso excessivo de smartphones, especialmente entre jovens que mantêm posturas inadequadas por longos períodos. Segundo os especialistas, a associação entre sedentarismo digital e quadros musculoesqueléticos tende a aumentar, exigindo mais atenção preventiva de profissionais de saúde.

A síndrome da cabeça caída é caracterizada pelo enfraquecimento severo dos músculos cervicais. Embora geralmente associada a doenças como esclerose lateral amiotrófica, o caso japonês mostra que fatores posturais extremos também podem desencadeá-la.

