Exemplo para o Tietê? Como o Chile conseguiu despoluir rio que corta a capital Santiago Projeto conseguiu reativar as populações de peixes no rio Mapocho depois que cidade passou a tratar integralmente todo o esgoto despejado no local

Por muito tempo, o rio Mapocho, que corta a capital do Chile, Santiago, tornou-se impróprio para o desenvolvimento de espécies. A sujeira resultante do esgoto despejado no local impedia que qualquer peixe sobrevivesse ali. Mas, em 2019, um projeto com o objetivo de preservar o patrimônio natural passou a tratar integralmente todo o material vindo dos canos. Hoje Mapocho é reconhecido como um banhado urbano pelo Ministério do Meio Ambiente do Chile.

A melhora na qualidade da água agora sustenta uma variedade de espécies de peixes. O trabalho dos integrantes é árduo, mas vale a pena. Dia após dia eles monitoram a biodiversidade local e celebram o retorno de cada espécime. Um sorriso preenche a face de um dos participantes ao avistar um pequeno bagre nadando pelo corpo d’água.

Ao ser entrevistado, ele conta sobre as mudanças que viu com o passar do tempo: “Nos últimos 15 anos houve um processo de saneamento de água do rio. Antes, todo esse esgoto corria diretamente para o rio. [...] Isso permitiu que a água que vem da cordilheira, dos morros que cercam a cidade e da bacia do Mapocho abasteçam com água limpa todo o sistema”.

