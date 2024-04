Explosão de carro-bomba deixa pelo menos sete pessoas mortas no norte da Síria Ataque aconteceu em um mercado na cidade de Azaz, localizada próxima à fronteira com a Turquia

Um carro-bomba explodiu em um mercado na cidade de Azaz, na Síria, deixando pelo menos sete pessoas mortas e mais de 30 feridos, no começo da madrugada deste domingo (31).

A explosão ocorreu enquanto várias pessoas faziam compras, após o jejum do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos.

Não houve até o momento reivindicação do ataque por parte de algum grupo.

A cidade de Azaz, próxima à fronteira com a Turquia, é sede do Governo Provisório Sírio, formado por militantes de oposição ao regime do ditador Bashar al-Assad, que disputa o controle do país.