Explosão em usina hidrelétrica da Enel na Itália mata três e deixa ao menos quatro desaparecidos

Buscas continuam no local (Vigili del Fuoco/Reprodução — 9.4.2024)

Uma explosão na usina hidrelétrica do Lago Suviana, na província de Bolonha, norte da Itália , deixou operários mortos e quatro desaparecidos nesta terça-feira (9). O número de vítimas ainda não foi confirmado pelas autoridades italianas , mas a imprensa do país fala em no mínimo três mortes. O local é operado pela Enel, mesma empresa multinacional que faz a distribuição de energia na cidade de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros do país, mais de 60 pessoas trabalham nas “complexas operações de busca das quatro pessoas desaparecidas: equipes comuns e mergulhadores em ação dentro da estrutura”.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lamentou o ocorrido em uma rede social. “Acompanho com apreensão a terrível notícia relativa à explosão ocorrida numa central hidrelétrica da bacia artificial de Suviana, na Bolonha. Toda a minha proximidade e a do governo às famílias das vítimas e dos feridos. Obrigado aos bombeiros que prontamente intervieram, aos socorristas e a quem trabalha nestas horas na busca dos desaparecidos”.

“O número de vítimas e feridos no grave acidente ocorrido na central hidrelétrica de Suviana, na Bolonha, é trágico. A minha sincera proximidade às suas famílias”, postou o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, em uma rede social. “Estou acompanhando a evolução da situação e as atividades de busca dos desaparecidos. Agradeço aos bombeiros e a todos aqueles que, nestas horas dramáticas, se empenham incansavelmente nas operações de resgate”, concluiu o titular da pasta.