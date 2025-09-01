Finlândia remove suástica da bandeira da Força Aérea para evitar constrangimento na Otan Entrada de Helsinque no grupo reforçou a necessidade de integração com parceiros que tratam a suástica como símbolo proibido Internacional|Do R7 01/09/2025 - 18h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h37 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Força Aérea da Finlândia removeu a suástica das bandeiras de suas unidades.

A decisão visa evitar constrangimentos durante interações com aliados da Otan.

O símbolo gerou atritos em exercícios militares com os Estados Unidos e era considerado incompatível com o novo status do país na Otan.

A exibição da suástica é considerada crime em vários países, refletindo sua associação negativa na história.

Emblema já havia sido removido do comando da Força Aérea em 2020, mas seguia presente em algumas bandeiras Reprodução/X/Nordic_News

A Força Aérea da Finlândia decidiu retirar a suástica das bandeiras de suas unidades. O novo comandante da Ala Aérea da Carélia, coronel Tomi Böhm, afirmou que a mudança busca evitar constrangimentos durante interações com aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

“Poderíamos ter continuado com esta bandeira, mas às vezes podem surgir situações embaraçosas com convidados estrangeiros”, disse Böhm à emissora pública YLE. Ele explicou que o símbolo gerou atritos especialmente em manobras conjuntas com militares dos Estados Unidos.

O uso da suástica pela Força Aérea Finlandesa remonta a 1918, durante a guerra civil entre a Guarda Vermelha apoiada pelos soviéticos e os Brancos anticomunistas. O emblema foi introduzido pelo aristocrata sueco Eric von Rosen, que presenteou os finlandeses com sua primeira aeronave militar, decorada com seu símbolo pessoal.

A conexão do conde com o nazismo também marcou a trajetória da insígnia. Hermann Göring, aliado próximo de Adolf Hitler, teria conhecido o símbolo ao visitar o castelo de von Rosen. Mais tarde, o sueco se tornaria líder do partido nazista em seu país. A suástica foi usada em aeronaves finlandesas até 1945 e passou a estampar algumas bandeiras militares nos anos 1950.

Finnish Air Force plans to remove swastikas from unit flagshttps://t.co/lGvaKfDyQR — Nordic News (@Nordic_News) August 28, 2025

O coronel Böhm destacou que a decisão não foi resultado de pressões externas. “O mundo mudou e nós vivemos com os tempos. Não houve pressão política para isso”, afirmou. O emblema já havia sido removido do comando da Força Aérea em 2020, mas seguia presente em algumas bandeiras.

A entrada da Finlândia na Otan, em 2023, reforçou a necessidade de integração com parceiros que tratam a suástica como símbolo proibido. O historiador Teivo Teivainen, da Universidade de Helsinque, autor do livro “História da suástica”, avaliou que o uso do emblema tornou-se incompatível com o novo status do país.

“Agora há uma necessidade de se integrar mais às forças de países como Alemanha, Holanda e França, países onde a suástica é claramente um símbolo negativo”, disse.

O símbolo já havia gerado episódios de impasse. Em 2021, unidades da Força Aérea Alemã se recusaram a participar de uma cerimônia na Lapônia, no norte da Finlândia, após serem informadas de que bandeiras com suásticas seriam exibidas.

Embora a Finlândia tenha se aliado brevemente à Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial contra a União Soviética, autoridades do país insistem que o uso da suástica nunca teve ligação com o Terceiro Reich. Ainda assim, a exibição do símbolo é considerada crime em diversos países, incluindo Alemanha, França, Polônia, Rússia, Ucrânia e Brasil.

Perguntas e Respostas Por que a Força Aérea da Finlândia decidiu retirar a suástica de suas bandeiras? A Força Aérea da Finlândia decidiu retirar a suástica das bandeiras de suas unidades para evitar constrangimentos durante interações com aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). O coronel Tomi Böhm, novo comandante da Ala Aérea da Carélia, afirmou que a mudança é uma forma de prevenir situações embaraçosas com convidados estrangeiros. Qual é a história do uso da suástica pela Força Aérea Finlandesa? O uso da suástica pela Força Aérea Finlandesa remonta a 1918, durante a guerra civil entre a Guarda Vermelha, apoiada pelos soviéticos, e os Brancos anticomunistas. O emblema foi introduzido pelo aristocrata sueco Eric von Rosen, que presenteou os finlandeses com sua primeira aeronave militar decorada com seu símbolo pessoal. A suástica foi utilizada em aeronaves finlandesas até 1945 e passou a estampar algumas bandeiras militares nos anos 1950. Houve pressões externas para a remoção da suástica? O coronel Böhm destacou que a decisão de remover a suástica não foi resultado de pressões externas. Ele afirmou que "o mundo mudou e nós vivemos com os tempos", enfatizando que não houve pressão política para essa mudança. Como a entrada da Finlândia na OTAN influenciou essa decisão? A entrada da Finlândia na OTAN, em 2023, reforçou a necessidade de integração com parceiros que consideram a suástica um símbolo proibido. O historiador Teivo Teivainen, da Universidade de Helsinque, mencionou que o uso do emblema tornou-se incompatível com o novo status do país, destacando a necessidade de se integrar mais às forças de países como Alemanha, Holanda e França, onde a suástica é vista como um símbolo negativo. Quais foram as consequências do uso da suástica em interações militares? O uso da suástica já havia gerado episódios de impasse, como em 2021, quando unidades da Força Aérea Alemã se recusaram a participar de uma cerimônia na Lapônia, no norte da Finlândia, após serem informadas de que bandeiras com suásticas seriam exibidas. A Finlândia tem alguma relação histórica com o nazismo? Embora a Finlândia tenha se aliado brevemente à Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial contra a União Soviética, autoridades do país insistem que o uso da suástica nunca teve ligação com o Terceiro Reich. No entanto, a exibição do símbolo é considerada crime em diversos países, incluindo Alemanha, França, Polônia, Rússia, Ucrânia e Brasil.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

