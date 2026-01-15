Futuro da Venezuela deve ser uma disputa entre Delcy Rodríguez e María Corina Machado, prevê especialista Segundo Igor Lucena, EUA ‘estão preparando uma democracia venezuelana em que eles ganham independente do que aconteça’

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump elogia a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, após uma conversa cordial.

Delcy busca abrir a Venezuela para investimentos estrangeiros, alinhando-se aos interesses dos EUA.

A próxima eleição pode ser disputada entre Delcy Rodríguez e Maria Corina Machado, representando a oposição.

Especialistas afirmam que os EUA sairão ganhando independentemente do resultado eleitoral na Venezuela. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Após uma conversa por telefone com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, Donald Trump disse que a líder é uma pessoa incrível e que acredita que os dois países terão boas relações nos próximos anos. Delcy classificou a conversa como produtiva e cordial. A reação mais reservada da política está conforme a postura pragmática que ela possui, na análise feita pelo economista e doutor em relações internacionais Igor Lucena.

“Ela quer a própria sobrevivência, da família dela e dos partidários. Por isso ela entende que precisa abrir a Venezuela para os investimentos estrangeiros [...] De nada adiantará se os Estados Unidos não tiver os retornos do petróleo que foram prometidos por Trump para a sociedade americana”, declarou Lucena no Conexão Record News desta quinta (15).

Segundo o analista internacional, Trump não precisa somente cumprir as promessas feitas à população, mas também as que foram feitas para as companhias petrolíferas americanas e, para isso, precisa ter o total apoio de Delcy.

Ao ser questionado, o entrevistado afirmou que o governo da Venezuela deverá funcionar alinhado aos interesses norte-americanos, mas que no momento tais interesses são os mesmos que os da atual presidente. “Um dos pontos que foi colocado também em negociação é que se Delcy entregar um crescimento econômico da Venezuela, ainda que seja de somente US$ 10, ela poderia participar de uma campanha eleitoral sem precisar de fraudes”. Esta vantagem será de grande utilidade contra a maior rival da líder, María Corina Machado.

Apesar dos conflitos que esta última teve com Trump, Lucena prevê que Maria será uma candidata da oposição. “Seria a primeira eleição democrática na Venezuela disputada entre duas mulheres, seria muito positivo. Mas os Estados Unidos ganhariam de qualquer lado [...] os Estados Unidos estão preparando uma democracia venezuelana em que eles ganham independente do que aconteça”.

