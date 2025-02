Gata esquecida em avião faz três viagens internacionais em 24 horas Mittens, a Maine Coon viajante, enfrentou 24 horas de aventuras aéreas após ser deixada no compartimento de carga por engano Internacional|Do R7 23/01/2025 - 09h46 (Atualizado em 23/01/2025 - 09h47 ) twitter

Mittens, a Maine Coon viajante, enfrentou 24 horas de aventuras aéreas

Uma gata da raça Maine Coon chamada Mittens protagonizou uma aventura inusitada ao se tornar uma passageira acidental de avião. Sua gaiola foi esquecida no compartimento de carga, o que resultou em três viagens entre a Nova Zelândia e a Austrália em apenas 24 horas.

A saga começou no dia 13 de janeiro, quando Mittens, de oito anos, embarcou em um voo de Christchurch, Nova Zelândia, para Melbourne, na Austrália, junto com sua família, que se mudava para uma nova casa. No entanto, sua dona, Margo Neas, ficou alarmada ao perceber que, mesmo após três horas de espera, a gata não havia sido descarregada da área de carga do avião.

A equipe de solo informou Neas que o avião havia retornado para Christchurch com Mittens ainda a bordo, uma viagem de cerca de sete horas e meia. Durante o voo, o piloto foi alertado sobre a passageira felina e ativou o sistema de aquecimento no compartimento de carga para garantir o conforto da gata. Segundo a companhia aérea, o erro ocorreu porque a visão da gaiola foi obstruída por uma cadeira de rodas armazenada no local.

“Eu disse: ‘Como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Oh meu Deus’”, desabafou Neas.

Apesar do transtorno, a história teve um final feliz. A empresa de transporte de animais contratada pela família organizou o retorno de Mittens a Christchurch e garantiu que, desta vez, a gata embarcasse em um voo direto para Melbourne. Mittens chegou à nova casa ilesa, embora tenha perdido um pouco de peso após a maratona de viagens.

“Ela basicamente correu para os meus braços e se aconchegou. Foi um alívio tão grande”, contou Neas emocionada.

A companhia aérea Air New Zealand se desculpou pelo ocorrido e informou que reembolsará todos os custos relacionados ao transporte de Mittens. “Vamos trabalhar em conjunto com nosso manipulador de solo em Melbourne para garantir que isso não aconteça novamente”, declarou Alisha Armstrong, porta-voz da empresa.

Neas também revelou que Mittens, geralmente pouco afetuosa, está mais carinhosa do que nunca desde que voltou para casa. “Ela recebe toda a atenção que quer agora. Estamos completamente aliviados por tê-la de volta”, disse.

