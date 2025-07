Golfinhos colocam esponjas no bico para se proteger durante caça na Austrália; assista Considerada rara, técnica de proteção para caçar no fundo do mar é passada de mães para filhos Internacional|Do R7 18/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 02h00 ) twitter

Golfinho se aproxima da superfície com uma esponja marinha no bico Reprodução/Rotating Planet

Golfinhos-nariz-de-garrafa da Baía dos Tubarões, na Austrália, foram observados utilizando uma técnica única para caçar: eles colocam esponjas marinhas no bico para protegê-lo de pedras afiadas enquanto remexem o fundo arenoso em busca de peixes escondidos.

O comportamento, detalhado em uma pesquisa publicada na terça-feira (15) na revista científica Royal Society Open Science, é transmitido exclusivamente das mães para os filhos. Um vídeo divulgado na internet mostra a prática (veja abaixo).

RESUMO DA NOTÍCIA Golfinhos-nariz-de-garrafa na Austrália utilizam esponjas para proteger o bico durante a caça no fundo do mar.

A técnica de "esponjamento" é passada de mães para filhos e exige habilidade para compensar a distorção na ecolocalização.

Apenas 5% da população de golfinhos domina essa técnica, aprendendo com suas mães por até quatro anos.

Esse comportamento é considerado uma tradição cultural rara entre animais, com grupos específicos dedicados a essa prática. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Essa técnica, chamada de “esponjamento”, exige grande habilidade, já que a esponja interfere na ecolocalização – o sistema de orientação dos golfinhos baseado em sons e ecos –, segundo os pesquisadores.

“É como caçar de olhos vendados. É preciso ser muito bom e muito bem treinado para fazer com eficiência”, disse Mauricio Cantor, biólogo marinho da Universidade Estadual do Oregon, nos Estados Unidos, à agência de notícias Associated Press (AP).

Segundo Mauricio, a esponja abafa os sinais sonoros, distorcendo as ondas acústicas, o que força os golfinhos a compensarem essa limitação com precisão.

A autora principal do estudo, Ellen Rose Jacobs, bióloga marinha da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, utilizou microfones subaquáticos para confirmar que os golfinhos continuam emitindo cliques de ecolocalização mesmo com a esponja no bico.

Modelos acústicos revelaram que o som se distorce ao atravessar a esponja, tornando a caça ainda mais desafiadora. “Tem um efeito abafador, como uma máscara”, comparou Jacobs.

Apenas cerca de 5% da população de golfinhos estudada na baía, equivalente a aproximadamente 30 indivíduos, domina essa técnica. Os filhotes passam de três a quatro anos observando e aprendendo com suas mães, de acordo com os pesquisadores.

“É um conhecimento que exige dedicação para ser adquirido, e muitos simplesmente desistem no caminho”, disse Janet Mann, ecóloga marinha da Universidade de Georgetown, nos EUA, e coautora do estudo.

Os “esponjadores” formam grupos específicos dentro da população da baía, e o comportamento é considerado um exemplo raro de tradição cultural entre animais. “A delicada arte de caçar com esponjas é passada apenas de mãe para filho”, destacou Mann.

Para Boris Worm, ecologista marinho da Universidade Dalhousie, no Canadá, a raridade do comportamento se explica pela dificuldade. “Nem todos persistem nessa habilidade especial de caça”, disse à AP.

