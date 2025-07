Como é o fungo asiático que ‘escapou’ das cozinhas e agora ameaça vida selvagem nos EUA Cogumelo-ostra-dourado se espalha rapidamente por florestas, reduzindo a biodiversidade fúngica e alterando ecossistemas Internacional|Do R7 17/07/2025 - 09h52 (Atualizado em 17/07/2025 - 09h52 ) twitter

Cientista documenta cogumelos-ostra dourados crescendo em uma floresta de Wisconsin, nos EUA Divulgação/Aishwarya Veerabahu

Um cogumelo asiático, conhecido por ter um sabor marcante de nozes e pela cor amarela vibrante, “escapou” das cozinhas e, agora, está causando preocupação nas florestas dos Estados Unidos.

Originalmente cultivado para consumo, o cogumelo-ostra-dourado está se espalhando tão rapidamente que tem competido com fungos nativos e até mesmo alterado ecossistemas nos EUA, segundo um estudo publicado na quarta-feira (16) na revista científica Current Biology.

RESUMO DA NOTÍCIA O cogumelo-ostra-dourado, originalmente cultivado para consumo, está invadindo florestas nos EUA e ameaçando a biodiversidade fúngica.

Esse fungo, que se espalhou rapidamente, tem competido com fungos nativos e alterado ecossistemas.

Pesquisadores descobriram que áreas invadidas pelo cogumelo possuem menos espécies fúngicas nativas e reduzem habitats importantes para a vida selvagem.

Controlar essa invasão é desafiador, e especialistas sugerem restringir a venda de kits de cultivo do cogumelo-ostra-dourado como uma possível solução. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Nativo do leste da Rússia, norte da China e Japão, o cogumelo-ostra-dourado é apreciado pelo sabor e por ser fácil de cultivar. Há cerca de 25 anos, ele começou a ser produzido comercialmente na América do Norte, mas, na última década, cientistas notaram a presença dele em florestas, especialmente em Wisconsin.

“É o primeiro caso documentado de um fungo cultivado que se tornou selvagem”, disse Aishwarya Veerabahu, doutoranda em ecologia de fungos da Universidade de Wisconsin-Madison e principal autora do estudo, à revista Science.

Acredita-se que o fungo tenha escapado de fazendas comerciais ou de kits de cultivo caseiro, amplamente vendidos para cozinheiros amadores. Esses kits, que permitem cultivar cogumelos em casa, podem ter contribuído para a disseminação dos esporos.

“Ninguém sabe ao certo como ele chegou à natureza, mas a popularidade desses kits é um fator provável”, disse Veerabahu.

Impactos na biodiversidade

Para entender os efeitos do cogumelo invasor, pesquisadores da Universidade de Wisconsin e do Serviço Florestal dos EUA coletaram amostras de 26 olmos mortos em três parques de Wisconsin, em junho de 2022.

Metade das árvores continha o cogumelo-ostra-dourado. Ao analisar o DNA fúngico, os cientistas descobriram que as árvores invadidas pelo fungo abrigavam apenas 22 espécies de fungos, enquanto as não invadidas tinham, em média, 40 espécies, quase todas nativas.

“Fungos nativos são essenciais para os ecossistemas. Eles decompõem madeira morta, reciclam nutrientes como carbono e nitrogênio e criam habitats para animais e plantas”, explica Veerabahu.

A presença do cogumelo-ostra-dourado, no entanto, reduz drasticamente a diversidade fúngica. Houve espécies que foram completamente expulsas das árvores invadidas, segundo os pesquisadores.

Além disso, o fungo invasor, que pertence ao grupo dos fungos de podridão branca, decompõe madeira mais rapidamente que outros decompositores, liberando mais dióxido de carbono na atmosfera.

Isso pode acelerar a perda de madeira morta, um recurso crucial para a vida selvagem. “Árvores mortas são abrigos para pássaros, mamíferos e até mudas de plantas. Com a ostra-dourada, esse habitat está desaparecendo rápido”, disse a pesquisadora.

Invasão em larga escala

A disseminação do cogumelo-ostra-dourado não se limita a Wisconsin. Dados de plataformas científicas comunitárias, como iNaturalist e MushroomObserver, mostram que, entre 2013 e 2015, o fungo foi registrado em estados como Ohio e Nova York.

Em 2023, ele já aparecia em florestas de 25 estados norte-americanos e uma província do Canadá, cobrindo cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados.

“Esse número é provavelmente subestimado, pois há relatos não registrados em outros estados”, diz Veerabahu.

Embora o fungo prefira olmos, ele também foi encontrado em cerejeiras-pretas, bordos e freixos. Modelos climáticos sugerem que, com o aumento das temperaturas e da precipitação devido às mudanças climáticas, a ostra-dourada pode se espalhar ainda mais, alcançando as Grandes Planícies e até o Alasca.

Soluções e desafios

Controlar a invasão do cogumelo-ostra-dourado é um desafio. “Coletar os cogumelos das florestas não é suficiente. Você pode encher sacos de lixo com eles, e ainda assim não faz diferença”, disse Michelle Jusino, coautora do estudo e ecologista molecular da Universidade da Flórida.

Uma solução mais eficaz, segundo os pesquisadores, seria restringir a venda de kits de cultivo que incluam a ostra-dourada.

Os cientistas também defendem a criação de diretrizes para evitar que esporos de fungos potencialmente perigosos sejam liberados no meio ambiente.

A pesquisa ainda sugere que o melhoramento genético do cogumelo para crescimento rápido pode tê-lo tornado mais competitivo na natureza, agravando o problema.

“Fungos invasores precisam entrar na conversa sobre biodiversidade. Eles podem alterar ecossistemas tão gravemente quanto plantas e animais invasores”, alerta Veerabahu.

