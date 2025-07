Mulher que foi atacada por leão e perdeu braço na Austrália lidava com animais há décadas Vítima deverá prestar depoimento assim que estiver em condições clínicas adequadas Internacional|Do R7 08/07/2025 - 21h02 (Atualizado em 08/07/2025 - 21h07 ) twitter

Leões do zoológico australiano recebem alimentos da tratadora Reprodução/darlingdownszoo.com.au

Uma funcionária com mais de 20 anos de experiência no cuidado de leões no Zoológico Darling Downs, em Queensland, na Austrália, teve parte do braço amputado após ser atacada por um dos animais no último domingo (6). O incidente ocorreu por volta das 8h30 da manhã (horário local), enquanto a mulher, que não teve o nome revelado, realizava tarefas no interior do recinto de um dos leões.

Segundo informações do próprio zoológico, a profissional conhecia o animal envolvido havia duas décadas e seguia os protocolos de segurança estabelecidos. Ainda assim, foi surpreendida pelo ataque, que causou ferimentos tão graves que os médicos não conseguiram salvar o membro. Ela foi socorrida e levada em condição estável ao Hospital Princesa Alexandra, em Brisbane.

Em nota oficial divulgada nas redes sociais, o Darling Downs afirmou que o leão permanecerá no zoológico e não sofrerá nenhuma penalidade, já que o animal não saiu do seu espaço em nenhum momento e não houve risco para visitantes ou outros funcionários.

O Departamento de Saúde e Segurança no Trabalho está conduzindo uma investigação sobre o caso. A vítima deverá prestar depoimento assim que estiver em condições clínicas adequadas.

A administração do zoológico informou que a mulher atacada é experiente em protocolos de segurança e vinha desempenhando funções com grandes felinos há muitos anos. Apesar disso, o incidente levantou dúvidas sobre o motivo da funcionária estar dentro do recinto naquele momento. Rumores apontam que ela poderia estar envolvida na limpeza do espaço, mas o zoológico não confirmou essa informação e preferiu não conceder entrevistas à imprensa.

O Zoológico Darling Downs, conhecido por abrigar leões brancos e promover interações supervisionadas com os animais, foi fechado temporariamente, mas deve retomar as atividades nos próximos dias.

