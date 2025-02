Grupo terrorista Hamas confirma libertação de reféns após impasse e pressão internacional Decisão veio após mediação do Egito e do Qatar, além de declarações de líderes como Netanyahu e Trump, que ameaçaram retomar os combates caso o acordo não fosse cumprido Internacional|Do R7 13/02/2025 - 09h29 (Atualizado em 13/02/2025 - 09h29 ) twitter

Israel impõe prazo ao Hamas para libertar reféns

O grupo terrorista Hamas confirmou oficialmente nesta quinta-feira (13), que libertará reféns israelenses no sábado, seguindo com o acordo de cessar-fogo mediado pelo Egito e pelo Qatar. A decisão veio após uma série de impasses e negociações, garantindo a continuidade do plano, que já está na sexta fase.

Pela manhã, imagens mostraram dezenas de caravanas e tratores aguardando para entrar na Faixa de Gaza pelo cruzamento de Rafah, atendendo a uma exigência do Hamas para garantir assistência humanitária e reconstrução na região.

O grupo terrorista destacou que as conversas focaram na necessidade de cumprir todos os termos do acordo, incluindo a entrada de suprimentos médicos, combustível e abrigos temporários para a população afetada.

Apesar do anúncio da libertação, declarações conflitantes surgiram ao longo do dia. O governo israelense negou relatos de que haveria permissão para a entrada de equipamentos pesados e caravanas através de Rafah, mas reforçou que o cessar-fogo permanece condicionado à libertação dos reféns. O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, enfatizou que, caso o Hamas não cumpra o combinado, as Forças de Defesa de Israel (FDI) retomarão os combates intensos na Faixa de Gaza.

O impasse para a libertação dos reféns se intensificou no início da semana, quando os terroristas anunciaram a suspensão indefinida da soltura.

A pressão internacional cresceu, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma declaração direta ao grupo terrorista, afirmando que, se os reféns não fossem libertados até sábado, medidas seriam tomadas. A ameaça foi reforçada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que também alertou para uma resposta militar caso o acordo não fosse cumprido.

O governo israelense reforçou essa posição em comunicados internos, destacando que qualquer descumprimento do plano levaria à retomada dos confrontos.

Enquanto isso, forças israelenses seguem em estado de prontidão, monitorando a situação e preparando respostas para diferentes cenários. O chefe do Shin Bet, Ronen Bar, visitou o sul da Faixa de Gaza nesta quinta-feira para avaliar a situação com líderes militares, reforçando a importância da implementação das fases finais do acordo.

