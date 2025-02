Netanyahu: cessar-fogo acaba se terroristas do Hamas não libertarem reféns até sábado Exigência do primeiro-ministro ocorre após endosso de Trump e atraso na libertação de prisioneiros Internacional|Do R7 11/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h11 ) twitter

Netanyahu afirmou que deu ordem para as Forças de Defesa de Israel se reunirem dentro e ao redor da Faixa de Gaza para uma operação Reprodução/X - @netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira (11) que o cessar-fogo será encerrado caso os terroristas do Hamas não libertarem os reféns até o meio-dia de sábado (15), no horário local (7h, em Brasília).

“A decisão que aprovei no gabinete, por unanimidade, é a seguinte: se o Hamas não devolver nossos sequestrados até o meio-dia de sábado, o cessar-fogo será encerrado e as IDF (Forças Armadas de Israel) retornarão ao combate em larga escala até uma vitória final sobre o Hamas”, afirmou Netanyahu após quatro horas de reunião com integrantes do gabinete de segurança do país.

A decisão de Netanyahu segue uma sugestão dada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (10). Na ocasião, Trump afirmou que Israel deveria ignorar o cessar-fogo caso os reféns não fossem libertados no prazo estipulado.

“Deixe o inferno se instaurar”, disse o presidente americano enquanto assinava ordens executivas na Casa Branca.

Na segunda-feira (10), o grupo terrorista Hamas anunciou que pretende atrasar a libertação de reféns prevista para sábado (15), alegando que Israel violou termos do acordo de cessar-fogo.

Em pronunciamento, Netanyahu afirmou que deu ordem para as Forças de Defesa de Israel se reunirem dentro e ao redor da Faixa de Gaza para uma operação. O primeiro-ministro israelense não deu mais detalhes sobre o plano.

De acordo com a mídia israelense, o Comando Sul do exército de Israel está aprovando planos de batalha para a Faixa de Gaza caso o acordo de cessar-fogo com os terroristas do Hamas fracasse.

Atualmente, duas divisões das forças armadas de Israel são responsáveis ​​pelas defesas da fronteira com Gaza e do Corredor Filadélfia.

Desde ontem à noite, várias brigadas e unidades de forças especiais foram enviadas ao Comando Sul para reforçar as fronteiras. Várias outras brigadas estão de prontidão e serão enviadas ao Comando Sul, se necessário, segundo o jornal Times of Israel.

Por que o acordo entrou em crise?

Em vigor desde 19 de janeiro, o acordo de cessar-fogo entre Israel e terroristas do Hamas está sendo aplicado em três etapas. Nesta primeira fase, o Hamas se comprometeu a libertar 33 reféns de forma gradual, durante 42 dias.

Em contrapartida, Israel retirou tropas de Gaza e libertou prisioneiros palestinos.

Até esta terça-feira (11), 16 dos 33 reféns haviam sido libertados pelos terroristas, além da suspeita de oito estarem mortos.

Israel declarou que o atraso na entrega dos demais reféns configura uma violação do cessar-fogo e colocou os militares em nível de prontidão para defender comunidades na região de fronteira.