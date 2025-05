Fome 'catastrófica' já atinge 470 mil pessoas em Gaza, segundo a ONU

Cerca de 470 mil pessoas estão em situação de fome "catastrófica" na Faixa de Gaza , segundo índice elaborado pela ONU (Organização das Nações Unidas) . Desse total, 71 mil são crianças e 17 mil são mães.

A organização apontou que, situação em que a falta de acesso a alimentos coloca em risco imediato a vida ou os meios de subsistência de uma pessoa.Entre as razões para o agravamento está o bloqueio da chegada de ajuda humanitária para a população — em vigor desde março —, além da limitação ao acesso aos serviços de saúde, falta de água potável e saneamento.As Nações Unidas pediram que as partes envolvidas no conflito facilitem o acesso da próxima leva de suprimentos para a população da região, que promete levar mais de 116 toneladas de assistência alimentar, o suficiente para alimentar um milhão de pessoas por quatro meses.