Tarifaço: agricultura paulista prevê enfraquecimento do setor produtivo a partir de agosto Produtores temem colapso na competitividade e cobram ação imediata do Governo Federal Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 24/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h28 )

RESUMO DA NOTÍCIA A Faesp alerta para o enfraquecimento do setor produtivo a partir de agosto devido à tarifa de 50% sobre exportações brasileiras para os EUA.

Produtores temem perdas bilionárias, quebra de pequenos produtores e aumento do desemprego rural sem uma resposta diplomática efetiva do governo.

Uma comitiva de empresários brasileiros está se mobilizando para dialogar com autoridades dos EUA em busca de alternativas para mitigar os efeitos da tarifa.

A nova carga tributária pode tornar o agronegócio economicamente inviável e causar cortes em larga escala na mão de obra rural, agravando a situação socioeconômica no país. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

exportações do agro podem colapsar com tarifa dos EUA Foto cedida: Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

A poucos dias da entrada em vigor da taxação de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) alerta: sem uma resposta diplomática efetiva, o setor produtivo pode começar a enfraquecer já em agosto, com risco de perdas bilionárias, quebra de pequenos produtores e aumento do desemprego rural.

“Essa falta de clareza sobre o que o governo brasileiro pretende fazer gera muita incerteza no setor produtivo. Desde o anúncio da taxação, há uma desconexão entre os discursos e a prática, sem movimentação efetiva do corpo diplomático para encontrar uma solução que evite a perda de bilhões de dólares da nossa economia, a quebra de pequenos produtores, a queda de competitividade e o desemprego no meio rural”, disse o presidente da Faesp, Tirso Meirelles.

Diante do cenário de insegurança, uma comitiva de empresários brasileiros, liderada por representantes do setor, está se mobilizando para dialogar diretamente com autoridades norte-americanas e com o Congresso Nacional, na tentativa de buscar alternativas diplomáticas e legislativas que possam mitigar os efeitos do tarifaço.

O agronegócio, que responde por uma parcela expressiva das exportações brasileiras aos Estados Unidos — com destaque para carne bovina, etanol, suco de laranja, café e açúcar —, corre o risco de tornar-se economicamente inviável sob a nova carga tributária.

Além dos danos diretos à balança comercial, há o risco de graves desdobramentos no mercado de trabalho rural. A redução nas exportações pode provocar cortes em larga escala na mão de obra do campo, agravando a situação socioeconômica de diversas regiões do país.

