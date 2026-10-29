Homem descobre planta crescendo em seu olho após meses com enxaquecas Russo teve o rosto atingido por um galho durante uma viagem e não percebeu que ficou com uma semente no olho

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Maxim Sleptsov, um soldador encanador russo, descobriu uma planta crescendo em seu olho após meses de enxaquecas e visão dupla.

O problema começou quando um galho atingiu seu olho durante uma viagem, deixando uma semente que Sleptsov não percebeu.

Médicos encontraram uma raiz de 3 mm crescendo na conjuntiva do olho e removeram a semente sob anestesia local.

Após o procedimento, Sleptsov se sentiu aliviado e suas dores de cabeça desapareceram. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Caso aconteceu na Sibéria com um homem de 42 anos Reprodução/Asianet News

Um homem russo descobriu que tinha uma planta crescendo dentro do seu globo ocular após passar meses com dores de cabeça e visão dupla. Segundo o Asianet News, o caso aconteceu na Sibéria com Maxim Sleptsov, um soldador encanador de 42 anos.

Sleptsov estava viajando ao distrito de Abyysky quando teve o rosto atingido por um galho. De acordo com ele, a sensação foi que a planta machucou ou arranhou seu globo ocular. Após lavar os olhos, retirou um pequeno pedaço de casca, mas não percebeu que uma pequena semente ficou no local.

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“Um galho me atingiu no olho. Ele chicoteou meu rosto”, disse ele, segundo o jornal. “Meu olho estava coçando e doendo, como se eu o tivesse machucado ou arranhado. Estava lacrimejando e vermelho.”

Após retirar o pedaço de casca do olho, ele pensou que tudo estava resolvido. No entanto, passou os quatro meses seguintes sofrendo com dores de cabeça intensas, visão dupla e crises de inflamação. “Eu sofria de enxaquecas constantes. Acordava de manhã com uma dor de cabeça terrível”, continuou.

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Quando decidiu ir a um hospital especializado, médicos descobriram que a semente havia desenvolvido uma raiz “minúscula” que estava penetrando a conjuntiva, uma membrana que cobre a parte branca do olho.

Oftalmologistas então removeram a semente germinada usando uma agulha de injeção sob anestesia local. “Nunca tinha visto um caso como este na minha prática. A raiz da semente tinha atingido aproximadamente 3 mm de comprimento”, afirmou a especialista Elizaveta Karpova, segundo o Asianet News.

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Após o procedimento, Maxim afirmou que se sentiu aliviado e as dores de cabeça desapareceram.