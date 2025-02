Mulher descobre cinco lentes de contato perdida dentro do olho após procedimento Uma paciente na China encontrou cinco lentes de contato presas no olho durante uma cirurgia plástica para corrigir assimetria facial Internacional|Do R7 19/02/2025 - 14h42 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h42 ) twitter

Mulher fica com cinco lentes de contato presas no olho Reprodução/Wolters Kluwer Health

Uma mulher de 33 anos na China passou por uma experiência médica incomum que a levou a descobrir uma situação que ela nunca imaginaria. A paciente procurou um cirurgião plástico para tratar uma assimetria facial que ela acreditava ser causada por uma condição médica.

Ela sentia-se desconfortável com a diferença de alinhamento entre seus olhos e, por isso, decidiu buscar uma solução estética. O que ela não esperava, no entanto, era que sua consulta resultaria em uma descoberta ainda mais surpreendente.

Durante a consulta, a mulher revelou que, ao longo dos anos, havia perdido várias lentes de contato do olho esquerdo, mas acreditava que elas haviam simplesmente caído ou se deslocado durante o uso.

Ela não associava essa perda frequente de lentes a qualquer outro problema e continuava a usar lentes de contato normalmente, sem perceber que algo estava errado.

Quando o cirurgião plástico avaliou seu caso, sugeriu que ela passasse por um procedimento para corrigir a assimetria facial. A sugestão foi realizar uma injeção de gordura sob sedação, uma técnica que visava aumentar o volume do olho esquerdo e melhorar o equilíbrio entre os dois.

Ela concordou com a sugestão e foi submetida ao procedimento. Foi durante esse processo que uma descoberta inesperada aconteceu: várias lentes de contato, que estavam escondidas no fórnice superior do olho, começaram a se mover.

O cirurgião, surpreso, percebeu que as lentes estavam em uma região onde a pálpebra e o olho se encontram, uma área onde as lentes podem permanecer escondidas por um longo período de tempo sem serem notadas. O relatório médico sobre o caso, publicado na revista “Plastic and Reconstructive Surgery”, descreveu a situação como rara e surpreendente.

As lentes de contato, que eram do tipo gelatinosa, permaneceram no olho da paciente sem causar sintomas evidentes. Ela nunca sentiu desconforto, irritação ou dor, o que tornou a situação ainda mais peculiar. As lentes estavam lá por tanto tempo que a mulher não conseguia mais associá-las aos episódios de perda que ela havia experimentado no passado. A paciente usava lentes de contato há muitos anos, mas nunca imaginou que poderiam ter ficado presas de forma tão discreta e sem causar danos.

Este caso gerou discussões entre os médicos, pois alertou para um risco pouco conhecido: pessoas que têm condições como a atrofia hemifacial, como no caso dessa mulher, podem ser mais propensas a enfrentar problemas relacionados ao uso de lentes de contato. A atrofia hemifacial pode alterar a anatomia facial e tornar mais difícil perceber quando algo está fora do lugar, o que pode resultar em complicações não detectadas.