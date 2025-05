Homem é condenado por matar golfinhos com tiros e iscas envenenadas na Flórida Capitão de pesca usava pesticida e armamento ilegal contra animais protegidos após se irritar com perda de peixes durante excursões Internacional|Do R7 26/05/2025 - 09h49 (Atualizado em 26/05/2025 - 09h49 ) twitter

Barco pesqueiro usado por Zackery Brandon Barfield na Flória NOAA Fisheries

Um homem de 31 anos foi condenado a 30 dias de prisão e um ano de liberdade supervisionada por matar golfinhos com tiros e iscas envenenadas durante excursões de pesca na Flórida (EUA). Segundo promotores, os crimes ocorreram entre 2022 e 2023, quando Zackery Brandon Barfield operava embarcações em Panama City, cidade da costa da Flórida.

Barfield se dizia frustrado com os golfinhos que se alimentavam dos peixes fisgados por seus clientes, especialmente o luciano-do-golfo, peixe conhecido como “red snapper” nos Estados Unidos. Como represália, o homem passou a disparar contra os animais e a usar iscas contaminadas com pesticida. Ao todo, ele atirou contra cinco golfinhos e usou veneno em dezenas de outros, matando pelo menos um.

De acordo com o Ministério Público americano, os ataques ocorreram inclusive na presença de crianças em idade escolar e grupos de pescadores. Em algumas viagens, ele colocou o pesticida metomil — conhecido por sua alta toxicidade — dentro de peixes menores, lançando-os aos golfinhos próximos da embarcação.

O caso gerou repúdio de autoridades ambientais. “Ele conhecia as leis de proteção aos golfinhos e, mesmo assim, decidiu matá-los — uma vez, inclusive, diante de crianças”, afirmou o procurador ambiental Adam Gustafson. A Agência Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) iniciou a investigação após receber uma denúncia em 2023.

Em acordo com a promotoria, Barfield confessou três crimes federais: duas acusações de captura ilegal de mamíferos marinhos e uma por uso indevido de pesticida. Ele admitiu ter envenenado entre 24 e 70 golfinhos e reconheceu que sabia do impacto ambiental do produto utilizado, mas continuou com a prática por meses.

Além da pena de um mês de prisão, que será cumprida integralmente, Barfield foi condenado ao pagamento de uma multa de US$ 51 mil (R$ 288 mil). Seu rifle, um Remington Wingmaster calibre 12, foi apreendido e será confiscado como parte do acordo judicial.

Os golfinhos são protegidos pela Lei de Proteção aos Mamíferos Marinhos dos Estados Unidos, que proíbe qualquer tipo de caça, captura ou agressão aos animais.

