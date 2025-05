Britânicos são presos em Ibiza após tentarem fugir de navio sem pagar conta de luxo Casal foi detido sob suspeita de fraude no aeroporto da cidade Internacional|Do R7 26/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 02h00 ) twitter

Britânicos tentaram deixar o navio de cruzeiro às pressas com a bagagem Divulgação/Polícia Nacional da Espanha

Dois turistas britânicos, um homem de 23 anos e uma mulher de 18, foram presos em Ibiza sob acusação de fraude ao tentarem escapar de uma conta de serviço de quarto que ultrapassava £ 2.600 (cerca de R$ 18 mil).

O casal, que estava em um navio de cruzeiro, desembarcou às pressas na ilha espanhola na quarta-feira (21) e tentou fugir pelo aeroporto antes de serem localizados pela polícia.

De acordo com a Polícia Nacional da Espanha, o casal teria saído do cruzeiro levando a bagagem, sem pagar pelos gastos acumulados durante a viagem. Após serem denunciados por membros da tripulação, agentes iniciaram uma operação de busca e os encontraram no Aeroporto de Ibiza por volta das 18h do mesmo dia. Eles foram detidos sob suspeita de fraude e ainda não se sabe se já compareceram ao tribunal. O nome da empresa responsável pelo cruzeiro não foi divulgado.

A prisão ocorre em meio a um crescente desconforto da população local com o comportamento de turistas britânicos na região. Recentemente, uma moradora de Ibiza desabafou nas redes sociais após enfrentar um voo turbulento vindo de Luton, na Inglaterra. Erika Barrachina, que publicou o relato online, classificou os passageiros como “animais selvagens” e pediu restrições mais rígidas para turistas que causam transtornos.

Segundo ela, o voo de duas horas e meia foi marcado por gritos, brigas e consumo excessivo de álcool a bordo. Em um vídeo publicado no Instagram, passageiros aparecem batendo nos compartimentos de bagagem e gritando “Vamos, Ibiza!”. Erika afirmou que sofreu um ataque de pânico durante o voo e que os comissários de bordo foram ofendidos ao tentar conter a situação.

A companhia aérea easyJet confirmou que o voo foi recebido por policiais em Ibiza devido ao comportamento perturbador de um grupo de passageiros. O incidente ocorreu no mesmo fim de semana em que milhares de pessoas marcharam nas Ilhas Canárias contra o turismo em massa. Em Ibiza, um protesto semelhante está marcado para 15 de junho.

Os moradores das Ilhas Baleares, onde fica Ibiza, reclamam do impacto do turismo excessivo no custo de vida, nos aluguéis e na qualidade de vida. Apesar de o governo espanhol ter implementado um teto para aluguéis, a medida foi aplicada por poucas administrações regionais, como a de Barcelona.

